﻿RS-Virus bei Kindern in Kiel: Volle Kliniken, schwere Verläufe

Fieber, Husten, Atemnot – das können bei Kindern Hinweise auf eine Infektion mit dem RS-Virus sein. Die Erkrankungswelle belastet auch Kinderkliniken in Kiel. Die Betten sind voll, das Personal knapp. Am Städtischen Krankenhaus fällt aktuell zudem eine Häufung von schweren Verläufen auf.

Ein am Respiratorischen Synzytial-Virus (RS-Virus oder RSV) erkrankter Patient liegt auf einer Kinderstation in einem Krankenbett. (Symbolbild)

Kiel. Während Corona an Bedeutung verliert, macht ein anderes Virus Experten Sorge: Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) breitet sich unter kleinen Kindern bundesweit und auch in Schleswig-Holstein aus. RSV gilt für Erwachsene als harmloses Virus, an dem jedoch vor allem Säuglinge und Kleinkinder schwer erkranken können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur die Arztpraxen sind „hochbelastet“, wie Ralf van Heek, Chef des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte im Norden, feststellt. Zahlreiche junge Patienten müssen mit Fieber, starkem Husten oder Atemnot auch stationär behandelt werden. Das bestätigt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Von einem bundesweiten Trend berichtet zudem Dr. Tobias Ankermann, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK): „Schwere Verläufe kommen aktuell häufiger vor. Das beobachten wir auch in Kiel.“ Im vergangenen Jahr musste demnach kein Kind wegen RSV beatmet werden – nun gab es zwei Fälle.

Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen in Kiel: Schwere Verläufe von RSV offenbar häufiger

Die RSV-Welle verschärft die angespannte Lage. Hinzu kommen kranke Ärzte und Pfleger. „Wir sind an der Grenze der Belastbarkeit mit den vorhandenen Ressourcen“, erklärt Ankermann. „Alle Kinderkliniken helfen sich zurzeit schon gegenseitig aus, weil alle Betten belegt sind.“ Aktuell werden demnach im SKK fünf Kinder wegen RSV stationär behandelt. Den beiden Kieler Kliniken zufolge sind in diesem Herbst zwar bislang nicht so viele Kinder wie im Jahr 2021/2022 betroffen. Die Fallzahlen aber steigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I am UKSH in Kiel, Prof. Martin Schrappe, erläutert, an manchen Tagen würden fünf Kinder mit RSV gleichzeitig aufgenommen. Insbesondere Kinder mit vorgeschädigten Atemwegen seien belastet. Schrappe erklärt: „Die Lage ist angespannt, denn wir sehen immer wieder Engpässe bei den verfügbaren Betten für solche Patienten.“

Kinder mit Virusinfekten müssten isoliert werden. Das erkläre, warum es zu wenige Betten gibt. „Wir müssen jede Woche Kinder abweisen, nehmen nur noch Notfälle oder schwer Erkrankte auf, weil die Kapazitäten fehlen.“ Transportfähige Kinder müssten mitunter auf andere Kliniken ausweichen.

Kritik aus Kiel: „Keine Finanzen, um Betten für solche Akutfälle vorzuhalten“

Ralf van Heek ist Kinder- und Jugendarzt in Altenholz und Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. © Quelle: Dirk Schnack

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schrappe kritisiert: „Wir haben keine Finanzen, um Betten für solche Akutfälle vorzuhalten.“ Auch Kinderarzt Ralf van Heek beklagt die „schlimme Situation“: „Wir behandeln rund 20 akut kranke Kinder am Tag, etwa drei pro Woche brauchen eine Krankenhaus-Behandlung. Und dann haben die Kliniken nicht genug Betten.“ Eine Anpassung des Fallpauschalen-Systems, wie von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt, könne helfen, die Lage wieder zu entspannen, fordert Schrappe.