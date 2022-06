Philipp Krause aus Bad Segeberg hat die erste Runde der RTL-Show „Die Bachelorette“ überstanden. Der Kandidat musste bis zuletzt bangen, denn er bekam von Schauspielerin Sharon Battiste erst die letzte Rose. Ein gutes Omen?

Bad Segeberg. Philipp Krause kann weiter hoffen. In der Datingshow „Die Bachelorette“, die am Mittwoch erstmals kostenlos im Fernsehen zu sehen war, hat er die erste Hürde genommen. Es war die letzte Rose, die Sharon Battiste an ihn verteilt hatte. Immerhin – die sicherte ihm die Möglichkeit, die Bachelorette in den kommenden Folgen überhaupt erst besser kennenzulernen. „Das Beste kommt zum Schluss“, witzelte er im Nachgang. Drei von 20 Männern mussten an dem Abend die Show verlassen.

Die letzte Rose kann ein gutes oder schlechtes Zeichen sein. Besonders aufgefallen ist der Segeberger TV-Export in der ersten Folge jedoch nicht. Er gehörte zu den eher unscheinbaren Kandidaten, die kaum herausstachen. Als Herr Nummer 16 war er, gekleidet im blauen Anzug, aus dem Fahrzeug gestiegen. Während seine Mitstreiter die Augen gar nicht von der Schauspielerin lassen konnten, zauberten, Blumen und andere Geschenke verteilten, nahm Philipp Krause vor allem erst mal das Ambiente rund um den ausgerollten roten Teppich vor der Villa in Thailand in Augenschein. Vielleicht war es die Nervosität, aber auch Sharon Battiste ist das nicht entgangen.