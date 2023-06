Rückblick, Ausblick und ein Saisonstart

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die schönsten zehn Tage des Jahres sind vorbei: Mit einem Besucherrekord von über 3,8 Millionen Gästen und dem traditionellen Feuerwerk über der Kieler Förde ist die Kieler Woche 2023 am Sonntag ausgeklungen. Zahlreiche Neuerungen machten das Sommerfest sympathischer, resümiert mein Kollege Dennis Betzholz in seinem Leitartikel zum Abschluss. Er lässt aber auch anklingen, dass sich zur KiWo 2024 mit Blick auf die Sicherheit noch einiges ändern muss.

Auch Niklas Schomburg, der in der vergangenen Woche von den Segelwettbewerben vor Schilksee berichtet hat, richtet in seinem Kommentar einen Appell an die Veranstalter. Denn Top-Segler machen sich zur Kieler Woche rar. Und 2024 wird mit Blick auf die Olympischen Spiele wohl mit noch weniger Spitzensportlern zu rechnen sein.

Auch wir haben uns vorgenommen, kommendes Jahr etwas besser zu machen: Den auf KN-online.de angekündigen Livestream zum Abschlussfeuerwerk konnten wir nicht in der Form zur Verfügung stellen, wie wir es versprochen haben. Das bedauern wir sehr und geloben Besserung für die Kieler Woche 2024! Ein kleines Trostpflaster für all diejenigen, die den Stream nicht sehen konnten, dies aber noch nachholen wollen: Mit einem Klick gelangen Sie hier zum 25-minütigen Abschlussfeuerwerk-Video auf Facebook. Das Vergnügen ist gratis, ein Login ist nicht erforderlich.

Während so mancher von uns die Sommerferien und den Jahresurlaub herbeisehnt, ist die Pause bei Holstein Kiel schon wieder vorbei. Die Störche sind heute in die Saisonvorbereitung gestartet. Am Rande erzählte uns Sportchef Uwe Stöver, wie es um die Kaderplanung steht. Im Fokus: der Linksverteidiger-Posten. Dass bei den Keepern Veränderungen anstehen, deutete sich bereits am Wochenende an.

Noch ein Ausblick auf morgen: Rund 3000 Kielerinnen und Kieler müssen für eine Bombenentschärfung in der Langenbeckstraße ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zum zweiten Mal binnen eines Jahres! Denn auf der Ecke wurde bereits ein Blindgänger gefunden und unschädlich gemacht.

Wir werden Sie am Dienstagnachmittag in einem Liveblog (KN+) über die Einrichtung der Straßensperrungen und den Fortschritt der Arbeit auf dem Laufenden halten.

Der Hansa-Park in Sierksdorf ist gewappnet für die Sommerurlauber. © Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Ungeachtet des Brandes im Europapark in Rust in Baden-Württemberg sind die Betreiber des Hansa-Parks in Sierksdorf im Kreis Ostholstein für die laufende Saison zuversichtlich. Es gebe ein umfassendes Konzept zur Brandverhütung, sagte eine Sprecherin des Parks. „Darüber hinaus untersuchen wir jährlich alle elektrischen Schaltschränke mit Wärmebildkameras, und es gibt regelmäßige Sicherheitsübungen auch mit der Feuerwehr“, sagte sie. Zum Artikel.

