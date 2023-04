﻿Auch im Homeoffice: Einfache Übungen gegen Rückenschmerzen

Kiel. Rotieren, beugen, strecken und entlasten. Es gibt viele Übungen, um den Rücken zu stärken, Schmerzen zu lindern und auch, um Operationen zu vermeiden. Doch nicht nur regelmäßiges Training und Muskelaufbau helfen, um Rückenproblemen vorzubeugen, sagt Luna Escobar Blanco. Die Physiotherapeutin vom Kieler Institut für Trainingstherapie (KITT) plädiert für einen ganzkörperlichen Einsatz, um Rückenschmerzen zu behandeln – dem biopsychosozialen Modell.

„80 Prozent aller Deutschen haben im Laufe des Lebens Rückenschmerzen“, sagt Luna Escobar Blanco. „Bei 90 Prozent aller Beschwerden handelt es sich aber nicht um einen strukturellen Schaden. Es findet sich keine Ursache für den Schmerz.“ Der Grund für die Probleme können zwar Verspannungen, Verfilzungen oder Verklebungen sein, doch wodurch die muskulären Beschwerden ausgelöst werden, ist häufig ungeklärt.

Rückenprobleme: Nicht nur Bewegungsmangel ist schuld an Schmerzen

„Es ist falsch zu glauben, dass nur eine schlechte Sitzposition oder zu wenig Bewegung Rückenprobleme auslösen“, sagt die therapeutische Leiterin am KITT im Kieler Citti-Park. Oftmals sind die Hintergründe ganz andere. „Stress, Schlafqualität, Ernährung oder zu wenig Erholung können ebenfalls zu Rückenschmerzen führen.“ Daher wirbt Luna Escobar Blanco dafür, auch mentale Faktoren beim Kampf gegen Rückenschmerzen in Betracht zu ziehen und gegebenenfalls den Alltag anzupassen.

Den Kampf gegen die Probleme vergleicht sie mit dem Pflegen einer Pflanze. „Wenn eine Pflanze eingeht, reicht es oftmals nicht, sie einfach nur zu gießen. Man muss eine gute Umgebung schaffen, dafür sorgen, dass sie ausreichend Licht und Wärme bekommt.“

Tipps gegen Rückenschmerzen: Sitzposition auf dem Bürostuhl ändern

Doch selbst wenn zu wenig Schlaf oder zu viel Stress der Auslöser für Verspannungen sind, können kleine Übungen zu Hause oder auch auf dem Bürostuhl den Rücken stärken und dafür sorgen, dass die Probleme ausbleiben oder weniger werden.

Luna Escobar Blanco spricht von „Bewegungssnacks“, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen – sogar im Sitzen. „Sitzen per se ist nicht schlecht. Die Gefahr besteht darin, zu lange in einer Position starr zu verharren und die Muskeln dauerhaft anzuspannen.“ Die Physiotherapeutin empfiehlt regelmäßige kleine Bewegungsänderungen auf dem Schreibtischstuhl. „Wichtig ist, dass man aus Mustern ausbricht.“ Ihr Tipp: die Beine überschlagen, das Becken vor- oder zurückschieben, den Oberkörper dehnen, die Schultern rotieren.

Seit Homeoffice durch Corona: Mehr Patienten mit Rückenschmerzen

Dabei sollte man keine Hemmung haben, sich auch mal auf dem Stuhl zu lümmeln, auch wenn das bei Kollegen oder Chefs einen unprofessionellen Eindruck hinterlassen könnte, sagt Luna Escobar Blanco. „Man soll für sich die Sitzposition finden, mit der man sich wohlfühlt.“

Seit durch Corona immer mehr Menschen im Homeoffice sind, habe die Anzahl an Rückenpatienten in seiner Praxis zugenommen, sagt KITT-Geschäftsführer Dr. Thorsten Schmidt. Etwa 70 Prozent aller Patienten kämen aufgrund von Rückenproblemen zur Physiotherapie in den Citti-Park. Unter Anleitung machen sie Übungen mit und ohne Geräte – und bekommen kleine Hausaufgaben mit nach Hause. Etwa „Katze-Kuh“, bei der man auf dem Boden kniet und abwechselnd den Rücken zu einem Buckel einrollt und sich dann wieder streckt, oder auch Kniebeugen. Eine Übung sollte aus etwa zehn bis 15 Wiederholungen bestehen und drei Sets betragen.

Rückenprobleme: Übungen auch unter leichten Schmerzen machen

Es spreche nichts dagegen, auch bei Rückenschmerzen sich weiter körperlich zu betätigen, sagt Schmidt, der davor warnt, eine Schonhaltung einzunehmen. Allerdings sollten Patienten beim Training und der Belastung nicht übertreiben. „Leichter Schmerz ist okay. Auf einer Skala von 1 bis 10 sollte der Schmerz aber unter 5 bleiben.“

Auch ohne Rückenprobleme raten Escobar Blanco und Schmidt zu täglichen Übungen – nicht nur um Schmerzen vorzubeugen, sondern auch für das eigene Wohlbefinden. „Für die Selbstwirksamkeit sind Sport und Bewegung ganz wichtig. Es sind Elemente, die glücklich machen. Das haben Studien bewiesen.“