﻿Neues Förderprogramm: Rund 40 Millionen Euro für Fischerei in Schleswig-Holstein

Kriminaltechnisches Institut in Kiel: Langes Warten auf die Ermittlungen der Zukunft

Langes Warten auf die Ermittlungen der Zukunft: Das neue Kriminaltechnische Institut in Kiel soll im ersten Quartal 2023 fertiggestellt sein – über drei Jahre später als geplant. Die Kosten sind in die Höhe geschnellt. Neben einem „Blutspritz-Raum“ gehört eine Beschuss-Säule zur Ausstattung. Ein Einblick in den Neubau.