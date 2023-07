Rund 90 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben

Kiel (dpa/lno). Fast ein halbes Jahr nach Ablauf der Frist fehlt in Schleswig-Holstein noch etwa jede zehnte Neuerklärung zur Grundsteuer. Laut Finanzministerium sind bis zum 23. Juli 1.118.365 Erklärungen eingegangen. Dies entspreche einer Quote von 89,2 Prozent. Bis zum genannten Datum wurden 770.384 Steuerbescheide ausgestellt.

Wer seine Erklärung noch nicht abgegeben hat, wird dem Ministerium zufolge zunächst mit einem Schreiben erinnert. Grundsätzlich hat die Finanzverwaltung die Möglichkeit, Verspätungszuschläge oder Zwangsgelder festzusetzen und die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen.

Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das jeweilige Finanzamt den Grundsteuerwert und stellt einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet es anhand einer gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuermessbescheid aus.

Bis zum 30. Juni wurden 89.685 Einsprüche gegen Grundsteuerwertbescheide eingereicht und 50.294 gegen Grundsteuermessbescheide.

Anhand des festgestellten Grundsteuerwerts kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Höhe der neuen Grundsteuer berechnet werden. Denn: Deren Höhe hängt vom jeweiligen neuen Hebesatz der Kommune ab. Die Hebesätze werden erst noch ermittelt.

Das Finanzministerium wird im Laufe des kommenden Jahres den Kommunen sowie den Bürgerinnen und Bürgern ein Transparenzregister bereitstellen, aus dem hervorgehen soll, wie die einzelnen Gemeinden ihre Hebesätze für das Jahr 2025 einstellen müssten, um Einnahmen in derselben Höhe wie vor der Reform zu erzielen.

Von 2025 an soll in Deutschland eine neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, denn zuletzt kalkulierten die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten: von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland. Für die Neuberechnung müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden.

