﻿Russland vermeidet auf der Ostsee die Provokation

Der Krieg in der Ukraine hat auch die russische Marine schwer mitgenommen. Viele Einheiten ihrer Marineinfanterie sind ausgedünnt, hochrangige Soldaten gefallen. Überdies zeigen sich auch Auswirkungen auf die Aktivitäten der Marine in der Ostsee.

Kiel. In Kaliningrad wird es am Donnerstag,23. Februar, laut. Um 20 Uhr wollen 1200 russische Gardisten 30 Artilleriesalven abfeuern, so die Ankündigung des Pressedienstes der Baltischen Flotte. Am Vorabend des ersten Jahrestags des Überfalls Russlands auf die Ukraine soll die Baltische Flotte den „Tag der Verteidiger des Vaterlands“ feiern. Doch anders als im vergangenen Jahr werden bei ihren Nachbarn im Ostseeraum dieses Mal nicht die Warnlampen angehen. 

Die Salven werden das erste weithin hör- und sichtbare Lebenszeichen der Baltischen Flotte in diesem Jahr sein. „Es ist etwas ruhiger geworden. Wir sehen bislang nicht die Aktivitäten wie vor einem Jahr“, sagt Johannes Peters, Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit vom Kieler Institut für Sicherheitspolitik (ISPK).

Auch die Aufklärungsschiffe der Deutschen Marine haben weniger Arbeit. Die Signale aus dem russischen Verwaltungsbezirk Kaliningrad sind nämlich deutlich. Nur Erprobungen neuer U-Boote und Korvetten stehen an, so ist zu hören. Große Manöver dagegen seien nicht geplant. Denn nach einem Jahr Krieg muss auch Russlands Marine kleinere Brötchen backen. Ein Großteil der Aktivitäten ist auf die Ausbildung von Panzersoldaten und Infanteristen fokussiert.

Baltische Flotte: Ausbildung nur noch mit kleinen Booten

Aber selbst hier gibt es Engpässe. Als Marineinfanteristen der Baltischen Flotte vergangene Woche amphibische Übungen abhalten wollten, mussten sie auf die kleinen Landungsboote vom Typ Serna und Dugong zurückgreifen. Denn mit der „Minsk“, „Korolev“ und „Kalininrad“ sind derzeit drei der vier großen Landungsschiffe der Baltischen Flotte im Schwarzen Meer gefangen. Nur das Panzerlandungsschiff „Aleksandr Shabalin“ befindet sich noch in der Ostsee – wurde aber schon länger nicht mehr gesehen.

Sogar die „Pyotr Morgunov“, das modernste Landungsschiff Russlands, liegt zusammen mit den Ostsee-Landungsschiffen im Schwarzmeerhafen Novorossiysk fest. „Ein Teil der russischen Flotte ist da jetzt blockiert, da die Türkei den Bosporus gesperrt hat“, erläutert Peters. Mit der „Stoykiy“ und „Soobrazitelniyy“ befinden sich außerdem zwei der vier modernen Korvetten der Baltischen Flotte syrischen Hafen Tartus, der einzigen russischen Marinebasis im Mittelmeer.

Gleichzeitig sehe man in der Ostsee eher defensiv ausgerichtete Übungen. „Es hat den Anschein, dass auf russischer Seite Aktionen vermieden werden, die bei der Nato als Provokation gewertet werden könnten“, urteilt Peters. Ganz anders war die Lage noch im Juni. Da fuhren die Fregatte „Yaroslav Mudriy“ und das Schulshiff „Perekop“ bei Bornholm durch dänische Hoheitsgewässer. Es gab umgehend Protestnoten aus Kopenhagen.

Russische Marine auf der Ostsee: Schleichkurs statt Säbelrasseln

Sie waren von Erfolg gekrönt. Denn Russland ist auf Dänemarks Wohlwollen angewiesen, um seine Kriegsschiffe auch weiterhin durch den Großen Belt und den Öresund fahren zu lassen. Internationale Abkommen regeln hier das Einfahren von Kriegsschiffen aller Art in die Hoheitsgewässer des Königreichs.

Statt Säbelrasseln gab es zuletzt nur einen Schleichkurs. Der alte Marinetanker „Kola“ verließ am Freitag die Ostsee mit Ziel Atlantik. Der 1967 gebaute Einhüllentanker fuhr allein. Im Januar waren bislang nur ein Marineforschungsschiff und ein Eisbrecher von St. Petersburg aus in den Atlantik geschickt worden.

Während somit auf der Ostsee Ruhe herrscht, versuchte die Baltische Flotte in dieser Woche, an Land ein Zeichen zu setzen. An der finnischen Grenze üben 50 Soldaten mit einer mobilen Raketenbatterie des Typs „BAL“ (SSC-6 Sennight) die Bekämpfung von „Schiffen des Feindes“, wie es hieß. Der Feind ist in diesem Fall der US-Zerstörer „Arleigh Burke“, der vorige Woche in der zentralen Ostsee mit Übungen begann und gerade in Stockholm zu Besuch ist. Die USA haben seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 ständig einen Zerstörer in der Ostsee stationiert.