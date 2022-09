Das maritime Säbelrasseln in der Ostsee geht weiter. Am Mittwoch ist der russische Raketenkreuzer „Marshall Ustinov“ vor Skagen aufgetaucht. Bei der Nato bereitet man sich auf die Passage der dänischen Meerengen und des Fehmarnbelts vor.

Kiel. Russland demonstriert gegenüber der Nato erneut Stärke. Am Mittwoch ist der in Murmansk stationierte Raketenkreuzer „Marshall Ustinov“ im Skagerrak erschienen. Seit Tagen beschatten Fregatten der britischen Marine das Schiff und seinen Verband, die am 24. August das Mittelmeer verlassen haben. Zunächst gingen Beobachter bei der Nato davon aus, dass der Kreuzer mit seinem Verband Kurs auf den Heimathafen Severomorsk bei Murmansk hat.

Raketenkreuzer „Marshall Ustinov“: Überraschende Kursänderung in der Nordsee