Russlands Ostsee-Manöver: „Müssen wir uns Sorgen machen, Prof. Krause?“

Die Ostsee und das Schwarze Meer sind wichtige Zugänge Russlands zum Welthandel. Im Schwarzen Meer herrscht seit Februar Krieg. In der Ostsee spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Im Interview schildert der Kieler Politikwissenschaftler Joachim Krause seine Einschätzung der Lage.

Kiel. Die Sicherheitslage an der Ostsee verschärft sich zusehends. Schweden stationiert Truppen auf der Insel Gotland. US-Soldaten üben auf Bornholm und große Flottenverbände kreuzen in dem Randmeer. Drohen auch hier offene Konflikte? Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, gibt Antworten.

Russland bleibt unverändert auf Konfrontationskurs mit dem Westen. Muss man sich Sorgen machen, wenn man im Sommer zum Urlaub ins Baltikum möchte?