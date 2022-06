Russlands Seemanöver beschäftigen Sicherheitskonferenz in Kiel

Überraschung für die Nato: Erstmals startet die russische Marine Manöver fast zeitgleich mit Baltops. Mindestens ein Marineverband ist auf dem Weg zur Nordsee. In dieser angespannten Lage kommen ab Donnerstag Wissenschaftler, Politiker und Militärs in Kiel zur internationalen Sicherheitskonferenz zusammen.

Kiel. Mitten in der größten Krise Europas nach dem Zeiten Weltkrieg kommen am Donnerstag in Kiel international renommierte Sicherheitsexperten zu ihrer Jahreskonferenz zusammen. Die aktuelle Lage ist dabei so angespannt wie nie: Völlig überraschend hat Russland am Wochenende ein großes Seemanöver gestartet und damit den gesamten Manöverplan in der Ostsee auf den Kopf gestellt.

Über das Ziel des russischen Mänovers herrscht Rätselraten

Nach russischen Angaben sind 60 Einheiten beteiligt. Über das Ziel des Manövers und den Umfang herrscht bei westlichen Beobachtern allerdings Rätselraten.

„Es ist sehr ungewöhnlich. Eigentlich war es über Jahre so, dass der Juni mit dem Manöver Baltops von der Nato genutzt wurde und die russische Marine danach ihre Manöver startete“, erklärt Johannes Peters, Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel GmbH (ISPK).

Das ISPK ist auch Ausrichter des Kiel International Seapower Symposium 2022. Auf dieser Konferenz werden am Donnerstag und Freitag Experten, Politiker, Militärs und Wissenschaftler über die sich verändernde Sicherheitslage in Europa beraten und diskutieren.

In Kiel werden auch Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz, und Admiral Michael Gilday, der Befehlshaber der US-Marine erwartet. Aber auch Politiker wie der Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul (CDU) sind an den Diskussionen beteiligt.

Überfall Russlands beherrscht die Agenda der Kieler Sicherheitskonferenz

Der Überfall Russlands auf die Ukraine wird die Agenda der Kieler Sicherheitskonferenz beherrschen. Sichtbar ist dies auch an den Teilnehmern, die aus ganz Europa und sogar aus Südamerika kommen. So wird allein die Sicherheitslage in der Ostsee einen ganzen Tag im Fokus stehen.

Bei der Konferenz geht es auch um die Aktivitäten Russlands und die Frage, wie weit militärische Mittel bald auch wieder im Ostseeraum zu einer Option werden könnten.

Die aktuellen Änderungen bei den Hafenbesuchen ist dabei nur ein Signal. So ist ein Flottenverband der russischen Marine im Skagerrak angekommen. Angeführt wird er von der Fregatte „Yaroslav Mudriy“. Mit dabei ist ein Bergungsschlepper und das Schulschiff „Perekop“. Ob dieser Verband in der Nordsee Übungen abhalten will oder weiter ins Mittelmeer fährt, ist unklar.

Russische Einheiten fahren mitten durch die Nato-Übungsgebiete

Die 2009 in Dienst gestellte „Yaroslav Mudriy“ ist eine der beiden größten und besonders kampfstarken Fregatten der Baltischen Flotte aus Kaliningrad. Auf dem Weg von den Stützpunkten in Kronstadt bei St. Petersburg und Kaliningrad zum Großen Belt sind die russischen Einheiten am Montag auch mitten durch die Übungsgebiete des Nato-Manövers Baltops 2022 gefahren.

Zu Zwischenfällen ist es aber nach dem bisherigen Stand der Meldungen nicht gekommen. „Manöver sind auch immer ein Teil der Abschreckung. Deshalb ist es für Russlands Militär natürlich auch wichtig zu zeigen, dass es trotz des Kriegs in der Ukraine noch in der Lage ist, auch in der Ostsee der Nato Paroli zu bieten“, so Peters.

Die Nato hatte das Manöver Baltops 2022 in diesem Jahr mit sehr modernen und auch sehr großen Schiffen gestartet. Erstmals war ein amphibisches Angriffsschiff als Flugzeugträger im Einsatz. Die „Kearsarge“ operiert mit zwei amerikanischen und einem britischen Zerstörer östlich von Bornholm.

US-Präsenz so wuchtig wie seit 1989 nicht mehr

Damit ist erstmals eine US-Kampfgruppe mit sechs großen Einheiten in der Ostsee. Eine derart wuchtige Präsenz gab es hier seit 1989 nicht mehr, als das US-Schlachtschiff „Iowa“ vor Bornholm Schießübungen abhielt.

Auch mit dabei sind modernste Tarnkappeneinheiten der schwedischen, finnischen und norwegischen Marine. Die deutsche Marine hat ebenfalls ein großes Kontingent in der Ostsee im Einsatz.

Unterdessen wurde bekannt, dass Russland trotz des Krieges in der Ukraine am 31. Juli in St. Petersburg und in Kaliningrad große Militärparaden plant. Dafür wird auch wieder die Verlegung von Atom-U-Booten der Nordflotte in die Ostsee erwartet.