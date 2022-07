Es gibt viele Gründe für die prekäre Personallage in der Gastro-Branche. Daher ist es wichtig, dass sowohl Restaurantbetreiber als auch Gäste Verständnis für die aktuelle Situation aufbringen, kommentiert Lokalredakteur Steffen Müller.

Kiel. Die Personallage im Gastgewerbe – und ganz besonders in der Gastronomie – ist prekär. Es fehlen nicht nur ausgebildete Servicemitarbeiter, sondern auch Aushilfen, die so eminent wichtig sind, um den Laden am Laufen zu halten. Die Ursachen für den Mangel an Arbeitskräften sind vielfältig. Die Arbeitsbedingungen mit Schicht- und Wochenenddienst gelten ohnehin nicht als attraktiv. Durch die Corona-Pandemie sind nun viele (Teilzeit-)Angestellte abgewandert. Sie haben in anderen Branchen einen Job gefunden. Die aktuelle Corona-Situation mit vielen Infektionen führt zu zusätzlichen Ausfällen. Es ist unmöglich, nur einen Schuldigen an der Misere ausfindig zu machen.

