﻿Nach Dreifachmord: „Häusliche Gewalt ist ein Riesenthema für die Polizei“

Kiel. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) erinnert sich im Interview an den Tag der drei Morde in Dänischhagen und Kiel, spricht über Wege, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen, und blickt auf die Aufarbeitung des Falls innerhalb der Polizei.

Frau Sütterlin-Waack, woran denken Sie, wenn Sie auf den 19. Mai 2021 zurückblicken?

Sabine Sütterlin-Waack: Es gibt ja Situationen im Leben, in denen man noch genau weiß, wo man war. Und ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich im Landtag war. Dr. Torsten Holleck, Leiter unserer Polizeiabteilung, hat mich angerufen, und mir erste Eckdaten durchgegeben. Ich war völlig geschockt. Von so einem Fall hört oder liest man immer mal, und man denkt dann: Warum jetzt bei uns? Zu dem Zeitpunkt mussten wir noch davon ausgehen, dass sich der Täter auf freiem Fuß befindet und möglicherweise noch weitere Opfer sucht. Das hat auch zu einer Verunsicherung im Plenarsaal geführt, weil viele die Nachrichten mitbekommen haben. Und etwa zwei Stunden später gab es dann die Situation, dass keiner wusste, wo zwei der Kinder der getöteten Frau waren. Das fand ich auch ganz schrecklich, wenn man sich überlegte, die kriegen davon über die Nachrichten etwas mit und wissen nichts Genaues. Das sind so die ersten Gedanken, Momente, an die ich mich jetzt noch erinnern kann.

Es folgten die polizeilichen Ermittlungen und der Prozess, in dem der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Wie haben Sie die Aufarbeitung verfolgt?

Wenn man mit so einem Fall polizeilich zu tun hatte, interessiert es einen natürlich, wie das Gericht darüber urteilt. Soweit man den Prozess verfolgen konnte, habe ich das dann auch getan. Wir als Innenministerium waren damals noch für Gleichstellung und Gewaltschutz zuständig. Deshalb haben wir dann mit Polizei und Gewaltschutz das Konzept zum Hochrisikomanagement erarbeitet. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und auch mit anderen Bundesländern ausgetauscht.

Frauen vor Gewalt schützen mit Hochrisikomanagement

Daraus ist ein Pilotprojekt entstanden, das im vergangenen Jahr gestartet ist und nun evaluiert wird. Ziel ist die Einführung eines flächendeckenden Hochrisikomanagements, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Welche Verbesserungen versprechen Sie sich konkret?

Ein ganz wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Bekämpfung häuslicher Gewalt liegt in der Kommunikation der Behörden, Frauenfacheinrichtungen und weiterer Hilfs- oder Opferschutzorganisationen untereinander. Das Problem war bislang, dass personenbezogene Daten nur übermittelt werden konnten, wenn dies im Einzelfall zur Abwehr einer bevorstehenden konkreten Gefahr erforderlich war. Diese Hürde stand einer effektiven Zusammenarbeit zwischen der Polizei und Hilfs- oder Opferschutzorganisationen im Weg. Und das können wir mit dieser erfolgten Gesetzesänderung und dem Hochrisikomanagement. Dabei ist es wichtig, dass möglichst alle relevanten Informationen zusammengefasst und systematisch ausgewertet werden dürfen. Der Kern unseres Hochrisikomanagements sind Fallkonferenzen, bei denen alle beteiligten Behörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft sowie Hilfs- oder Opferschutzorganisationen an einem Tisch sitzen und gemeinsam Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Frau entwickeln und ergreifen.

Wie ist nun der weitere Weg vom Pilotprojekt zur Umsetzung?

Wenn es nach der Evaluation zur flächendeckenden Einführung kommen soll, müssen wir dafür die Voraussetzungen schaffen. Mit der Änderung des Landesverwaltungsgesetzes ist eine schon vollzogen. Wir wollen aber auch in allen Polizeidirektionen Beraterinnen für Hochrisikofälle installieren, die speziell für die Bearbeitung verantwortlich sind. Und man muss natürlich auch alle anderen Polizeibeamtinnen und -beamten weiter schulen und auf Symptome aufmerksam machen, die man sonst vielleicht nicht direkt erkennt. Wir stehen auch im engen Austausch mit dem Sozial- und dem Justizministerium, um das Hochrisikomanagement weiterzuentwickeln. Denn häusliche Gewalt ist ein Riesenthema für die Polizei. Ich bin schon mehrfach bei Streifen mitgefahren. Und da war immer mindestens ein Fall häuslicher Gewalt dabei.

„Wir müssen Frauen insgesamt stärken“

Für viele von Gewalt betroffene Frauen führt der Weg dann in ein Frauenhaus. Muss nicht der Täter stärker in den Fokus genommen und seine Freiheit eingeschränkt werden?

Die Gerichte verweisen in der Regel die Schläger, meistens Männer, aus der Wohnung. Das Opfer darf bleiben. Das ist der Grundsatz. Ich kenne natürlich die Probleme aus der Praxis, wenn sich die Männer dann nicht an ein Kontakt- und Näherungsverbot halten und doch vor der Wohnung oder dem Kindergarten auftauchen. Ich möchte aber auch betonen, dass wir in Schleswig-Holstein den Opferschutz sehr gestärkt haben. Wir haben eine Opferschutzbeauftragte, im Justizministerium ist eine Stabsstelle Opferschutz eingerichtet worden. Und wir müssen Frauen insgesamt stärken. Gleichstellung ist auch Gewaltschutz. Je stärker und selbstbewusster Frauen sind, desto weniger anfällig sind sie für Gewalt. Insofern hängt das alles miteinander zusammen.

Noch einmal zurück zum Fall vor zwei Jahren: Es läuft noch ein Disziplinarverfahren, nachdem Pflichtverstöße eines Polizeibeamten der Polizeistation Achterwehr bekannt wurden. Warum dauert ein Verfahren in so einem brisanten Fall so lange?

Die Disziplinarordnung ist in Schleswig-Holstein sehr formell und komplex. Der Fall wird schon beschleunigt bearbeitet. Und trotzdem muss es auch gründlich gemacht werden. Wir sind ein Rechtsstaat und müssen beide Seiten betrachten – und gucken, ob es gerechtfertigt ist, jemanden im schlimmsten Fall aus dem Dienst zu entfernen. Und dabei gilt: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Ich weiß, dass das nicht alle zufriedenstellt.

Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, sagten Sie. Im Fall Dänischenhagen gab es aber viele Alarmsignale. Frau Ministerin, wären die Taten vom 19. Mai 2021 aus heutiger Sicht zu verhindern gewesen?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir arbeiten den Fall Dänischenhagen in der Polizei ganz intensiv auf und gucken uns das so selbstkritisch an, wie es uns möglich ist. Deshalb haben wir ja auch das Hochrisikomanagement daraus entwickelt, um eben die Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten zu verbessern. Ich weiß nicht, ob es damals zu verhindern gewesen wäre, wenn man anders reagiert hätte. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann so viele Instrumente hätten, dass wir so etwas verhindern könnten.

