﻿Bundespolizei verstärkt den Schutz der Bahnanlagen in Schleswig-Holstein

Mit zwei gezielten Sabotageakten haben Unbekannte am Sonnabend bei Dortmund und Berlin fast das gesamte Bahnnetz im Norden lahmgelegt. Die Suche nach den Tätern und den Hintergründen „gehen in alle Richtungen“, teilt die Bundespolizei mit. Gleichzeitig wird der Schutz der Bahnanlagen auch in SH intensiviert.

Kiel. Nach den zwei Sabotageakten auf den digitalen Funkverkehr der Deutschen Bahn laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Unbekannte Täter hatten am Morgen des Sonnabends Lichtwellenleitungen in Nordrhein-Westfalen und Berlin gekappt und damit mehrere Stunden lang fast das gesamte Bahnnetz in Norddeutschland lahmgelegt. Die Suche nach den Tätern und den Hintergründen „gehe in alle Richtungen“, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Gleichzeitig wurden Forderungen nach einem besseren Schutz der Infrastruktur laut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Auswirkungen des Bahn-Breakdowns waren immens: Zum Start der Herbstferien im Norden strandeten unzählige Fahrgäste an den großen Bahnhöfen. An Infoschaltern bildeten sich lange Schlangen. Auch internationale Verbindungen waren betroffen. So endeten IC-Züge von Kopenhagen an der dänisch-deutschen Grenze in Padborg. Stillstand herrschte teils auch bei Regionalzügen.

In den Hafenstädten Kiel, Rostock und Hamburg füllten sich die Bahnhöfe rasant mit gestrandeten Reisegruppen. Über 12 .000 Menschen waren am Morgen per Kreuzfahrtschiff angekommen. Gerade bei den Abfahrten von deutschen Häfen nutzen viele Urlauber die Bahn. In Kiel kamen noch die Passagiere der Fähren aus Schweden und Norwegen hinzu. Innerhalb weniger Minuten waren alle Mietwagen vergriffen, bei den Fernbus-Betreibern waren keine Plätze mehr buchbar. Auch Taxen waren vorübergehend kaum zu bekommen.

Chaos bei der Bahn: Hotels hatten in Kiel zusätzliche Buchungen

Kurzerhand wich so mancher Reisender auf Hotels aus, um das Ende des Bahnchaos abzuwarten. „Meist waren es Familien mit Kindern“, so eine Mitarbeiterin des Atlantic Hotels am Sonntag. Im Hotel Birke gab es Gäste, die ihren Aufenthalt um eine Nacht verlängert hatten, da sie lieber in Ruhe und planbar reisen wollten, so ein Mitarbeiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wer wiederum von Kiel oder Hamburg aus zur Kreuzfahrt starten wollte, hatte in Einzelfällen weniger Glück: Zwar informierte die Aida-Reederei Passagiere sofort per SMS, dass die Schiffe das Ablegen verzögern würden. So wartete in Kiel das Kreuzfahrtschiff „Aidanova“ drei Stunden länger als geplant. Doch dieses musste trotzdem gegen 21 Uhr los, um am Sonntag Kopenhagen zu erreichen. Einige Urlauber, die individuell anreisten, konnten die Kreuzfahrt somit nicht antreten. „Die meisten Gäste haben es aber geschafft“, so Reederei-Sprecher Hansjörg Kunze.

Derweil ist die Sorge vor weiteren Sabotageakten auch in Norddeutschland groß. „Die Kollegen schauen bei ihren Streifen jetzt noch genauer hin“, sagte Michael Hiebert von der Bundespolizei-Inspektion Kiel am Sonntag. Für Schleswig-Holstein ist das 2004 eingeweihte elektronische Stellwerk in Lübeck ein besonderes Element der „kritischen Infrastruktur“.

Bundespolizei hatte gerade Aktion zum Schutz der Bahn beendet

Rund 940 Kilometer Bahnstrecke muss die Bundespolizei im Land sichern. Zum Einsatz kommen dabei auch wieder verstärkt die Hubschrauber der Fliegerstaffel der Bundespolizei aus Fuhlendorf bei Bad Bramstedt. Diese Helikopter fliegen regelmäßig die Bahnstrecken ab. Erst vor einer Woche endete die „Rail Action Week“, bei der die Bundespolizei in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eine erhöhte Präsenz an den Bahnstrecken zeigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um den Schutz weiter zu verbessern, forderte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei des Bereichs Bundespolizei und Zoll, Andreas Roßkopf, einen Ausbau der Sicherungstechnik: „Bei der Bahn ist solch eine Sabotage immer wieder möglich, weil auch die Kabelleitungen häufig auf offener Strecke liegen und diese nicht vollständig überwacht sind.“

Ähnliche Anlagen bei See- und Flughäfen sind inzwischen mit modernster Überwachungstechnik geschützt. Mit Blick auf die Bahnanlagen forderte Rosskopf mehr Einsatz von Drohnen und Sensortechnik im Bereich der sensiblen Kabelschächte, außerdem ein Plus an Personal und Kameratechnik.