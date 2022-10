﻿Sabotage bei der Deutschen Bahn: So anfällig ist das Funksystem im Zugverkehr

Kiel. Start in die Herbstferien, Fahrten zum Auswärtsspiel von Fußball-Bundesligisten, Familienbesuche und viele andere Reisepläne endeten am Sonnabendmorgen jäh: Um kurz nach sieben Uhr stoppten plötzlich sämtliche Züge auf den Strecken in Norddeutschland. In den ersten Mitteilungen der Deutschen Bahn zum Totalausfall war noch von "Reparaturarbeiten an der Strecke" die Rede. In Wirklichkeit war es viel schlimmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum fuhren am Sonnabendmorgen plötzlich keine Züge mehr?

Inzwischen ist klar, dass gegen sieben Uhr im gesamten Norden das Funknetz der Bahn ausgefallen war. Wenn dieses sogenannte GSM-R-Netz (kurz für: Global System for Mobile Communication – Rail) nicht mehr funktioniert, springen sämtliche Signale sofort auf Rot, da keine Kommunikation zwischen Zugführern und Leitständen mehr möglich ist. Gefahrenwarnungen und andere wichtige Hinweise können nicht mehr übermittelt werden, daher wird sofort der Zugverkehr gestoppt. Dies ist der Grund dafür, dass zahlreiche Züge auf freier Strecke plötzlich stehen blieben.

Was war der Grund für die Unterbrechung des Funknetzes?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Sonnabendmittag steht fest, dass in der Nähe von Berlin sowie bei Dortmund zwei Kabel durchtrennt wurden, ohne die das GSM-R-Netz nicht funktioniert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte am Nachmittag, es gebe keinen Zweifel daran, dass die Kabel mutwillig durchtrennt wurden, es sich also um Sabotage handele. Die Frage eines Journalisten, wie gut geschützt die Kabel seien und wie leicht es sei, an sie heranzukommen, beantwortete Wissing nicht. Wer hinter den Taten steckt, sei noch völlig unklar, betonte der Minister.

Lesen Sie auch

Gibt es kein Ersatznetz, das in solchen Fällen hochfährt?

Nach Auskunft der Bahn gibt es ein Ersatzsystem, aber das greift nicht so schnell, dass der Betrieb ohne Unterbrechung weiterlaufen kann. Wenn es zu einem Ausfall des GSM-R-Netzes kommt, gibt es klare Regelungen. Zuerst muss der Bahnverkehr komplett gestoppt werden. Wenn es keine Kommunikation zwischen Fahrdienstleitern und dem Zugpersonal gibt, ist dieser Nothalt des Betriebs alternativlos. Als Rückfallkonzept gilt dann die Anweisung, das öffentliche Mobilfunknetz zu nutzen. Das ist in einer Richtlinie genau geregelt. Allerdings benötigt die IT der Bahn auch dafür eine gewisse Zeit, bis der Funk je nach Priorität wieder hochgefahren werden kann.

Ist Vergleichbares schon mal passiert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das digitale Funknetz der Bahn wurde vor rund 20 Jahren eingeführt und arbeitet seitdem weitgehend störungsfrei.

Wer untersucht den Vorfall nun?

Die Ermittlungshoheit zu den beiden Vorfällen in Berlin und Dortmund liegt aktuell bei der Bundespolizei in Potsdam, die für die Sicherheit im Bahnbetrieb zuständig ist. Da es derzeit offenbar keinen erkennbaren Bezug zu terroristischen Kreisen oder ausländischen Geheimdiensten gibt, ist das Bundeskriminalamt zunächst außen vor. Die Ermittler der Bundespolizei erklärten, sie prüften jetzt, ob die Maßnahmen als gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr nach Paragraf 315 gewertet werden oder ob es Tatmerkmale gemäß Paragraf 88 gibt. Das wäre dann laut Strafgesetzbuch ein Fall verfassungsfeindlicher Sabotage von Unternehmen des öffentlichen Verkehrs.