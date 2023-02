﻿Energetische Sanierung: Darum sind die neuen Landeshaus-Fenster so teuer

Kita-Betrieb weiter in Sporthalle

Bombenverdacht unter Kita in Schwentinental: Arbeiten verzögern sich

Die Kita-Kinder aus der Schulstraße in Schwentinental sind provisorisch in der Schwentinehalle untergebracht. Der Grund: ein Bombenverdacht unter dem Kita-Gebäude. Eigentlich sollten die Kinder Ende Februar zurück in die Kita. Doch das verzögert sich. Die Hintergründe.