Sanierungsoffensive auf der Bahnstrecke Elmshorn-Sylt

Badeanstalt: Stadt Bad Segeberg will Sportfischerverein unter die Arme greifen

Die lange Zeit vernachlässigte Badeanstalt am Großen Segeberger See hat nicht zuletzt durch das Engagement der Stadt Bad Segeberg an Attraktivität gewonnen. Doch ihr Betreiber, der Segeberger Sportfischerverein, ächzt unter den immer strengeren Auflagen und den damit verbundenen Kosten.