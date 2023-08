Asbest in Wohnungen: So ist die Lage in Schleswig-Holstein

Kiel. In Wohngebäuden im Norden schlummern Millionen Tonnen krebserregendes Asbest. Da derzeit viele Häuser und Wohnungen energetisch saniert werden, stelle das Asbest eine große Gefahr für Handwerker dar, warnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau).

In Häusern, die zwischen 1950 und 1990 entstanden, ist mit großer Wahrscheinlichkeit Asbest verbaut worden. Allein in Schleswig-Holstein gibt es 431 516 Gebäude aus dieser Zeit – das Gros sind Ein- und Zweifamilienhäuser (378 000). Zudem sind 3750 Mehrfamilienhäusern mit jeweils mehr als 13 Wohnungen betroffen.

Ab wann besteht bei Asbest eine Gesundheitsgefahr?

Wer in einem solchen Gebäude wohnt, habe nichts zu befürchten, sagt Carsten Burckhardt, der im Bundesvorstand der IG Bau für die Bauwirtschaft und den Arbeitsschutz zuständig ist. Problematisch werde es, wenn saniert oder umgebaut werde – dabei würden die gesundheitsschädlichen Asbestfasern freigesetzt und drohten in die Lunge zu gelangen. Asbest kann zum Beispiel in Fliesenklebern, Putzen, Spachtelmassen, Beschichtungen und Kitt stecken.

Die IG Bau fordert, dass spätestens bei einem Eigentümerwechsel das Gebäude auf Asbest gecheckt wird. Die Daten zu Asbestgehalt und Gefahrenpotenzial sollen in einem verpflichtenden kommunalen Kataster erfasst werden, in dem Handwerker nachsehen können, wie es um ein Gebäude steht, bevor sie darin zu arbeiten beginnen. Bislang gibt es so etwas in Deutschland nicht.

Zudem fordert die Gewerkschaft eine Renovierungs-, Sanierungs- und Abwrackprämie für Asbest-Häuser, die über ein Förderprogramm der KfW-Bank laufen könne.

Haus & Grund: Sorge vor steigenden Baukosten und Bürokratie

Der Vorstoß trifft im Norden auf geteilte Reaktionen. Beim Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, das für Landesliegenschaften zuständig ist, würden schon jetzt bei allen Bestandsgebäuden Schadstofferkundungen vorgenommen, bevor saniert oder umgebaut werde, so Sprecherin Barbara Müller. Allerdings treibe das wegen der Arbeitsschutzanforderungen und gesonderten Entsorgungswege die Baukosten hoch.

Ähnlich äußert sich Alexander Blažek vom Eigentümerverband Haus & Grund. Durch einen verpflichtenden Gebäude-Check und die Einführung eines Katasters könnten die ohnehin hohen Kosten von Sanierungen noch weiter steigen. „Diese Maßnahmen bedeuten außerdem auch mehr Bürokratie.“ Bei den Mitgliedern von Haus & Grund sei das Thema derzeit aber nicht akut.

Auch das Wohnungsbau-Unternehmen Big-Bau beschäftigt das Thema aktuell nicht. „Wir haben vor allem Neubauten oder beispielsweise Kasernengebäude, die älter sind“, sagte Geschäftsführer Marc Weinstock.

Asbest: Das können Mieter und Hausbesitzer tun

Mietern rät die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, bei einem begründeten Asbest-Verdacht den Vermieter zu informieren. Eigentümern wird eine sogenannte Asbesterkundung empfohlen, bei der ein Sachverständiger die Gebäude unter die Lupe nimmt. Fällt die Untersuchung positiv aus, muss eine Fachfirma anrücken und der Bauschutt gesondert entsorgen.

