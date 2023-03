Dramatisches Ende einer Überführungsfahrt: Ein Mitglied der bekannten Seemannsrock-Band Santiano ist am Freitag am Eingang zur Kieler Bucht mit seiner Frau in Seenot geraten. Ihre zwölf Meter lange Jacht ging dabei unter.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket