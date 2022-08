﻿Sascha Paulsen besiegt Leukämie - das ist sein Geschenk an die Uniklinik Kiel

Mit 44 Jahren erkrankt Sascha Paulsen aus Ostenfeld bei Husum an Leukämie. Hier erzählt er, wie er den Blutkrebs erfolgreich bekämpft hat – und warum er sich mit einer Spende bei der Kieler Uniklinik bedankt. Diese Rolle spielt ein „roter Teufel“ in der Geschichte.

Kiel. Sascha Paulsen ist keiner, der sich so leicht unterkriegen lässt. „Ich sag’ immer: wird schon. Immer positiv denken“. Der 46-Jährige sitzt im Schatten auf einer Bank vor der Kieler Uniklinik, in der er rund ein halbes Jahr lang Dauergast war. Er lacht viel. Mit dieser optimistischen Einstellung geht der 46-Jährige aus Ostenfeld bei Husum durchs Leben. Glücklich in zweiter Ehe, seit mehr als 20 Jahren zufrieden in der Firma seines Vaters, einem Baggerbetrieb. Und dann? „Dann kommt dieser rote Teufel“, sagt Paulsen.

Großes Blutbild ergibt Verdacht auf Leukämie – Uniklinik Kiel bereitet Bett vor

Rückblick: Im Mai 2020, mitten in der Pandemie, fühlt sich Sascha Paulsen krank. Er bekommt schlecht Luft, alles irgendwie „maddelig“, er hat keinen Appetit, ist schlapp. „Das ging über zwei Wochen“, erinnert er sich. Er lässt sich durchchecken. Belastungs-EKG, normales EKG, zwei Blutuntersuchungen. Ohne Befund. Nach dem dritten, größeren Bluttest klingelt das Telefon. Sascha Paulsen ist 44 Jahre alt, als ihn sein Hausarzt mit einem dringlichen Tonfall ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) schickt – Verdacht auf Leukämie, Blutkrebs. Eine lebensbedrohliche Erkrankung.

„Ich weiß es noch ganz genau, es war 16.30 Uhr, als mein Arzt anrief. Ich sollte meine Sachen packen. Für sechs bis acht Wochen. Die Klinik wusste schon Bescheid, die hatten bereits ein Bett für mich reserviert“, erzählt Paulsen. Zu dem Zeitpunkt hofft er noch vergeblich auf eine Fehldiagnose. Er weiß nicht, was alles auf ihn zukommen wird. Unzählige Untersuchungen, Knochenmarkpunktion, Knochen-Probe, Chemo. Auch vom „roten Teufel“ hat er da noch nichts gehört.

Leukämie-Patient Sascha Baumann spendet dem UKSH 5000 Euro. Seine Frau Stefanie ist ebenso glücklich wie er, dass er jetzt als „krebsfrei“ gilt. © Quelle: Ulf Dahl

Seine Frau Stefanie (47) sitzt neben ihm auf der Bank. Sie wirkt noch immer betroffen, als sie darüber spricht, wie es ihr an diesem Tag ging. Sie hört von dem Verdacht, bricht ihre Arbeit ab. „Für mich klang Leukämie wie etwas, das man nicht überlebt. In Gedanken habe ich schon mit einem Bekannten gesprochen, der Bestatter ist.“

UKSH-Leukämiestation: Pro Jahr rund 50 Neudiagnosen in Kiel

Bis Dezember 2020 behandelt das Team der Kieler UKSH-Leukämiestation um Oberarzt Lars Fransecky (40) den Ostenfelder Patienten. Sascha Paulsen ist damit laut Fransecky einer von rund 50 Patienten, die mit der Neudiagnose jährlich aus ganz Schleswig-Holstein in der Klinik betreut werden. „Einer pro Woche“, sagt der Oberarzt. Paulsen erhält vor einer zielgerichteten Tumortherapie, die auf molekularer Ebene wirken soll, eine intensive Chemotherapie.

Schon fünf Tage nach dem Anruf in Ostenfeld beginnt die Chemo, „sieben Tage rund um die Uhr“, erinnert sich der heute 46-Jährige. Und hier kommt ein Fläschchen mit einer roten Flüssigkeit ins Spiel – der „rote Teufel“. Daunorubicin, ein Zellgift, „hochwirksam, aber schlecht verträglich“, sagt Oberarzt Lars Fransecky: „Der Name passt.“ Eines der starken Medikamente, die Sascha Paulsen verabreicht werden, um den Krebs zu bekämpfen.

Der „rote Teufel“: hochwirksames Medikament, aber schlecht verträglich

Auf der Station sei diese griffige Bezeichnung bei ihm hängen geblieben, erzählt Paulsen. „Es ging mir so schlecht. Am dritten Tag dachte ich, ich sterbe.“ Er habe keine Luft bekommen und an Herzkrämpfen gelitten. Doch man konnte ihm helfen, die Nebenwirkungen abmildern. Ganz leicht war die Therapie dennoch nicht. Übelkeit, eine Blutvergiftung, Fieber, Infektionen begleiteten ihn zeitweise. „Danach ging es bergauf“.

Leukämie-Patient Sascha Baumann (r.) im Gespräch mit Dr. Lars Fransecky (Oberarzt auf der Leukämie-Station im UKSH Kiel). © Quelle: Ulf Dahl

Heute gilt Sascha Paulsen als krebsfrei – „der Tumor ist nicht mehr nachweisbar“, sagt er. Er arbeitet wieder, wenn auch nicht ganz in Vollzeit. „Wir sind im Moment zufrieden“, ergänzt Oberarzt Lars Fransecky. Auch Sascha Paulsen ist glücklich. Die Nachsorgeuntersuchungen, zu denen er alle sechs Wochen die rund 75 Kilometer aus Ostenfeld fährt, belasten ihn nicht. „Ich komme gern zurück, winke dem Team immer zu“, sagt Paulsen.

Sascha Paulsen organisiert zum Dank Spendenaktion im Baggerbetrieb in Ostenfeld

Die Dankbarkeit für die Behandlung zeigt Paulsen nicht nur zu Weihnachten, wenn er dem Team der Leukämie-Station einen Präsentkorb überbringt. Er hat eine besondere Spendenaktion organisiert: „Weil die mir alle das Leben gerettet haben. Ja, sie haben mich auch gequält“, sagt er augenzwinkernd. „Aber da es mir wieder gut geht und ich die Krankheit erfolgreich besiegt habe, haben wir bei uns zu Hause im eigenen Betrieb ein Firmenjubiläum, 33 Jahre Firma Gerd Paulsen Baggerbetrieb, veranstaltet.“ Dabei kommt eine Summe von 4000 Euro zusammen. Diese Summe stocken die Paulsens auf 5000 Euro auf.

Jetzt haben Sascha Paulsen und seine Frau Stefanie den symbolischen Scheck an die Uniklinik übergeben. Für Klinikdirektorin Prof. Claudia Baldus sind Spenden nicht ungewöhnlich. „Aber dass ein so persönliches Engagement dahintersteckt, das freut uns sehr“, sagt sie. Die Summe solle den Patienten der Station zugutekommen. Der Bilderrahmen mit dem großen Scheck solle einen Ehrenplatz an der Wand erhalten.

Freut sich über das persönliche Engagement des Patienten: Prof. Dr. Claudia Baldus, Direktorin Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie © Quelle: Ulf Dahl

Während seine Frau auf dem Klinikgelände noch ein mulmiges Gefühl überkommt – die Erinnerungen an die Angst, ihren Mann zu verlieren, sind plötzlich wieder da –, strahlt Sascha Paulsen: „Ich stehe hier und lebe.“ Weder die Krankheit noch der „rote Teufel“ konnten ihm sein Lachen ganz nehmen.