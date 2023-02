Thorsten Meyer ist Besitzer des „Hotel Strandräuber“ in Kalifornien an der Ostsee. „Nebenbei“ fährt er regelmäßig für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Nachtschichten als Rettungsassistent. Er unterstützt die Lebensretter-App „Saving Life“, die ihn per SOS-Alarm über Einsätze in seiner Nähe informiert, bei denen es um Leben und Tod gehen könnte.

© Quelle: Ulf Dahl