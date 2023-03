﻿Scharlachwelle in SH: Mangel an Antibiotika bereitet Probleme

Der Kinder- und Jugendärzteverband in Schleswig-Holstein meldet eine Häufung von Scharlach in den Praxen. Die Verläufe sind überwiegend leicht. Wenn es aber doch ernster wird, fehlt es an Penicillin.

Kiel/Lübeck. In vielen Kitas in Schleswig-Holstein hängen derzeit Zettel, auf denen darüber informiert wird, dass Scharlach aufgetreten ist und darum gebeten wird, die Einrichtung bei Erkrankung des Kindes zu informieren. Bundesweit melden Medien auch schwere Verläufe der Krankheit. Obwohl es im Norden keine alarmierende Situation gibt, sind Mediziner besorgt.

Kinderärzteverband schätzt: Dreimal so viel Scharlach wie vor Corona

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Schleswig-Holstein berichtet von einer ungewöhnlich hohen Zahl an Scharlacherkrankungen. „Ich schätze, etwa dreimal so viel wie üblich – also vor Corona. Während der Pandemie hatten wir deutlich weniger Fälle“, sagt Sebastian Groth, BVKJ-Sprecher in Schleswig-Holstein.

Laut dem Landesverbandsvorsitzenden und Kinderarzt aus Altenholz, Dr. Ralf van Heek, werden allerdings nicht nur ungewöhnlich viele erkrankte Kinder vorstellig, sondern es gibt auch ungewöhnlich viele leichte Verläufe. Das wurde auch bei einer Versammlung der Bezirks-Obleute am Mittwoch und bei einer Tagung in Hamburg am vergangenen Wochenende mit 200 Kinderärzten aus dem Norden deutlich. „Traditionell wird bei Scharlach ein Antibiotikum verschrieben. Wir fragen uns zurzeit häufig, ob das wirklich nötig ist“, erzählt der Mediziner. An sich eine gute Nachricht.

Penicillin und Ersatzpräparate nicht verfügbar

Was die Kinderärzte jedoch empört, ist, dass Penicillin und andere Antibiotika derzeit kaum verfügbar sind. Van Heek spricht von einer „schlimmen Situation“. Die Krankheit sei zwar in der Regel auch ohne Antibiotikum nicht lebensbedrohlich, jedoch würde es eben doch Situationen geben, in denen er und seine Kollegen sich für ein solches Präparat entscheiden würden.

Nicht alle Infizierten werden krank

Die Engpässe bei der Versorgung mit Antibiotika bestätigt der Geschäftsführer der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Dr. Felix-Alexander Litty: „Gerade Penicilline sind insgesamt schwer verfügbar – wie viele andere Arzneimittel derzeit auch.“ Es gebe keine Verlässlichkeit im Markt. Die Versorgungssituation sei instabil und hochdynamisch: „Die Lage in den Apotheken ist nach wie vor sehr angespannt.“

Der Mangel führe zu einem hohen Mehraufwand für Apotheker und Ärzte, die ständig nach Alternativen suchen müssten – „und die sind genauso wenig verfügbar“, so Litty. Davon seien alle Patienten betroffen. Für Erwachsene stünden aber mehr alternative Antibiotikaklassen zur Verfügung, die für Kinder nicht zugelassen sind.

Apothekerkammer SH: Kinder müssen innerhalb von Stunden mit Antibiotika versorgt werden

Die Herausforderung: Bei Antibiotika könne man nicht warten, das sei immer ein akuter Fall, erklärt Litty: „Da müssen wir die kleinen Patienten innerhalb von Stunden versorgen.“

Kinderärzten zufolge müssen manche Eltern im Norden mehrere Apotheken abfahren, um an das Medikament zu kommen. Dennoch klappe es am Ende irgendwie: „Wir mussten noch kein behandlungsbedürftiges Kind unversorgt lassen“, sagt Litty.

Scharlach ist eine Erkrankung, die von Streptokokken (Bakterien) ausgelöst wird. Wer an Scharlach leidet – meist Kinder und Jugendliche –, entwickelt laut Kinderarzt Ralf van Heek aus Altenholz in der Regel einen typischen Hautausschlag. Bei einer Infektion treten unter anderem Fieber, Halsschmerzen, Rachen- und Gaumenrötung und eine eitrige Mandelentzündung auf: „Man muss allerdings auch beachten, dass jedes fünfte oder sechste Kind A-Streptokokken in seiner Rachenflora hat, ohne davon krank zu werden.“





Die Experten schätzen die aktuelle Lage auch als Folge von Corona ein. „Es wurde mehr auf Hygiene geachtet und Maske getragen – es kann gut sein, dass die aktuelle Scharlachwelle ebenfalls ein Nachholeffekt der Pandemie ist“, sagt der Lübecker Arzt Dr. Thomas Parlowsky. Der gesamte Herbst und Winter habe ja eine ungewöhnliche Infektionslage mit sich gebracht. Familien rät er, Kinder, die sich sehr krank fühlen oder hohes Fieber haben, beim Arzt vorzustellen.