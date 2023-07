Schauer und Gewitter zum Wochenstart im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Zum Wochenstart wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt, durchzogen von kurzen Schauern und Gewittern. Dabei weht mäßiger bis teils stark böiger auffrischender Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es teils wolkig, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag wird es laut DWD ein freundlicher Tagesbeginn mit mehr Sonne als Wolken. Im Verlauf des Tages kommt es von Nordfriesland bis Angeln allerdings zu schauerartigem Regen und teilweise Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es zunehmend stark bewölkt und es kommt zu teils gewittrigem Regen. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei um die 17 Grad.

Auch am Mittwoch wird es bewölkt und es kommt zu Schauern und kurzen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 22 Grad. Es weht starker bis stürmischer Wind. Auch in der Nacht zum Donnerstag - insbesondere an der Nordsee - kommt es zu kräftigen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad.

KN