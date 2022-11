﻿Schiff mit Zebra-Muster sorgt für Aufsehen im Nord-Ostsee-Kanal

Mit ihrem Aussehen hatte die „Sans Vitesse“ alle Blicke im Kanal sicher. Das Schiff mit dem Zebra-Anstrich wurde am Montag und Dienstag von Schleppern durch Schleswig-Holstein gezogen.

Kiel. Wo dieses Schiff auftaucht, sind die Blicke und Aufsehen gewiss. So auch in Kiel, wo die „Sans Vitesse“ mit ihrem Zebra-Anstrich am Sonntagnachmittag eintraf.

Die Rätsel am Ufer reichten von einem neuen Wohnschiff für den Handballverein THW Kiel bis hin zu einem neuen Zielschiff für die Bundeswehr.

Doch die „Sans Vitesse“ ist ein schwimmendes Hotel mit 101 Zimmern für Arbeiter von Großbaustellen. Das 2004 gebaute Spezialschiff wird in der Nähe der Baustellen verankert und kann so als Alternative zu teuren Hotels an Land genutzt werden.

Ähnlich wie bei den schwimmenden LNG-Terminals kann das Hotelschiff am Ende der Nutzung von Schleppern wieder abgeholt und zu einem neuen Einsatzort gebracht werden.

Betreiber der „Sans Vitesse“ ist die niederländische Firma Chevalier Floatels aus Kootwijkerbroek. Sie hat drei dieser Schiffe, die aber nicht nur als Hotels angeboten werden.

Auch als Gefängnis ist die „Sans Vitesse“ einsetzbar

Die „Sans Vitesse“ kann als Hotel, aber bei Bedarf auch als Flüchtlingsheim oder gar als Gefängnis genutzt werden. Alle Kabinen könnetn für den jeweiligen Zweck ausgerüstet werden, heißt es. Auch ein Einsatz für Studenten zur Linderung der Wohnraumproblematik in Großstädten ist denkbar.

Die 76 Meter lange und 13,2 Meter breite „Sans Vitesse“ hat drei Wohn-Decks und beherbergt außerdem viel Technik für Heizung, Wasser, Klimaanlage und Landanschlüsse. Für die an Bord einquartierten Menschen gibt es auch Freizeiteinrichtungen, ein Restaurant, eine Bar und Fitnessräume.

Nur eins hat das Schiff nicht: Einen Antrieb. Deshalb zogen die beiden Schlepper „Ems Tug“ und „Ems Pull“ die „Sans Vitesse“ durch den Kanal. Im Schwerlasthafen in Osterrönfeld bei Rendsburg wurde eine Übernachtung von Montag auf Dienstag eingelegt.

Einsatz für Nord Stream 2-Arbeiter

In der Ostsee war das auch als „Zebra-Schiff“ bezeichnete Hotel seit August 2020 bei Bauprojekten in Lubmin und Sassnitz im Einsatz. Nach Medienberichten soll sie auch für Arbeiter der russischen Pipeline „Nord Stream 2“ genutzt worden sein.

Der Schlepper „Ems Tug“ bringt das urige Gefährt jetzt nach Emden. Dort wird es gewartet und auf den nächsten Einsatz vorbereitet.