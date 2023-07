Fehmarnbelt

Der neue russische Atom-Eisbrecher "Ural" passierte am Sonnabend die große Ansteuerungstonne im Fehmarnbelt.

Eisbrecher kommen im Sommer eigentlich nicht in der Ostsee zum Einsatz. Eigentlich. Am Sonnabend rauschte mit der „Ural“ der größte Atomeisbrecher der Welt an Fehmarn vorbei. Und das Schiff war nicht allein unterwegs.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket