﻿Schiffe aus Russland und den USA bei der Nord Stream-Pipeline eingetroffen

Er ist der Star von Halloween und in der Küche einer der Helden des Herbstes: Auch in der von Sternekoch Volker Fuhrwerk ist der Kürbis derzeit täglich im Einsatz. Hier verrät der Küchenchef der Olen Liese in Panker, wie das Gemüse auf dem Teller Eindruck macht – und gibt ein ganz besonderes Rezept preis.