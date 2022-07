Durch Zufall fanden Taucher in der Trave ein Schiffswrack.

In der Trave liegt ein 400 Jahre altes Schiffswrack in elf Metern Tiefe, das per Zufall entdeckt wurde. Die Archäologen sprechen von einem Sensationsfund, der die Ostseeforschung weiterbringt.

