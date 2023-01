﻿Auf Schatzsuche: Wracks im Nordfriesischen Wattenmeer

Auf Schatzsuche in der Nordsee: Hunderte von Wracks liegen im Nordfriesischen Wattenmeer. Heftige Winterstürme bringen immer mal wieder einen dieser archäologischen Schätze ans Licht. Doch die Erforschung ist aufwendig, teuer und gefährlich. Schiffsarchäologe Daniel Zwick berichtet von seinem Alltag.

Kiel/Schleswig. In den Tiefen der Nordsee liegen die Geschichten. Geschichten über einst stolze Handelsschiffe, über Seemänner, die ihre Familien nie mehr wiedersahen, über kostbare Ladung, wie Saatgut oder Porzellan, die sich das Meer holte. Knapp 900 Schiffe – so haben Chronisten dokumentiert - strandeten vom 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert vor Nordfriesland. Die meisten verschluckte das Meer für immer.

Doch ab und zu kommen einige dieser Schiffe wieder zum Vorschein. Vor allem dann, wenn die Winterstürme so wie jetzt übers Land ziehen. In Schleswig-Holstein gibt es einen, der die Wracks „lesen“ kann wie kein zweiter.

Die Wrackforschung fristet in Schleswig-Holstein noch ein Nischendasein

Dr. Daniel Zwick (43) aus Schleswig ist als Schiffsarchäologe ein absoluter Exot im Norden. Keine deutsche Hochschule unterrichtet dieses Fach. Zwick studierte deshalb im englischen Southampton Maritime Archäologie. Mit einem Forschungsantrag will er nun in Schleswig-Holstein das maritime Kulturerbe voranbringen.

Die Wracks im Nordfriesischen Wattenmeer können viel erzählen. "Sie können von der Entwicklung des Schiffsbaus erzählen, von Handelsbeziehungen, vom Leben der Bewohner an der Küste", sagt Daniel Zwick. Doch die Schiffsarchäologie ist alles andere als einfach – vor allem an der Nordseeküste. Denn spült ein Sturm die historischen Holzwracks frei, beginnt ein Weltlauf mit der Zeit. "Das Watt ist sehr dynamischen Prozessen unterlegen", sagt der Archäologe. Die Naturgewalten können im Nullkommanichts Tausende Tonnen Sand an einer Wrackfundstelle bewegen.

Zwei Wracks kamen im März 2022 westlich der Hallig Süderoog zum Vorschein

Zuletzt untersuchte Zwick im März 2022 im Auftrag des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein (ALSH) zwei geheimnisvolle Schiffswracks auf dem Süderoogsand westlich der Hallig Süderoog. Der Orkan "Zeynep" hatte zum Vorschein gebracht, was seit oft mehr als einem Jahrhundert im Verborgenen lag.

Daniel Zwick macht sich gemeinsam mit einem Fotografen sowie Holger Spreer-Wree, Pächter der Hallig und Ranger im Nationalpark Wattenmeer, auf ins Watt. Ausgerüstet mit Kamera, Vermessungsgeräten und Motorsäge geht es per Boot bei Hochwasser durch einen Priel Richtung Süderoogsand.

„Es gibt immer nur ein ganz kleines Zeitfenster für die Untersuchungen, nämlich bei Ebbe“, so Daniel Zwick. Mit Watthose stehen die Männer bis zum Bauchnabel im Wasser, vermessen mit klammen Fingern das erste der beiden Wracks, machen Fotoaufnahmen auch aus der Luft. Der Sturm pfeift den dreien um die Ohren. Es ist eisig kalt.

Wracksuche im Watt ist ein Wettlauf mit der Zeit

Zum Schluss werden mit der Motorsäge noch Holzteile für die spätere dendrochronologische Untersuchung gesichert. Damit können Alter und Herkunft bestimmt werden. Wenig später ist auch schon die Flut im Anmarsch. „Binnen einer halben Stunde verschwand das rund 25 Meter lange Wrack wieder in den Fluten.“

Trotzdem machen sich die Männer noch auf zum zweiten Fundort. "Wir hatten Glück und kamen noch rechtzeitig." Zehn Minuten bleiben für die Untersuchungen. Wracks in der Nordsee sind ein mühsames Unterfangen. Die Stürme, die Tidenströmung und die allgemeine Verwitterung setzen ihnen zu. Dazu kommt der Schiffsbohrwurm –Teredo navalis – holzfressende Muscheln, die auch als Termiten der Meere bezeichnet werden.

Mit Wathose und kalten Fingern im Einsatz: Der Schleswiger Schiffsarchäologe Daniel Zwick untersucht im April 2020 ein Wrack auf Süderoogsand. © Quelle: Holger Spreer-Wree

Forschungsantrag: Wrackfunde sollen künftig besser untersucht werden

Eine weitere Krux ist, dass niemand für die Forschungskosten aufkommt. „Werden bei Bauarbeiten archäologische Entdeckungen gemacht, muss der Grundstückseigner die sogenannten Rettungsgrabungen tragen“, erklärt Daniel Zwick. Nur lässt sich diese Regel beim Watt schwerlich anwenden. Es gibt weder Eigentümer noch Verursacher.

Daniel Zwick hat deshalb einen Forschungsantrag für das ALSH gestellt, um die Wrackfunde besser untersuchen zu können. "Wir brauchen finanzielle Mittel zur Dokumentation und Erforschung bedrohter Fundplätze des maritimen Kulturerbes", sagt der Wissenschaftler. "Dänemark und die Niederlande sind bei der Erforschung der eigenen Seefahrtsgeschichte schon einen riesigen Schritt weiter."

Archäologisches Landesamt holt sich die Uni Kiel mit ins Boot

In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Regionalgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel unter der Leitung von Prof. Oliver Auge sowie dem Forschungs- und Technologiezentrum Westküste soll das Projekt so schnell wie möglich starten. Wenn es denn angenommen wird.

Daniel Zwick hofft, die Identität der unbekannten Wracks gemeinsam mit Historikern zu klären und die Geschichten auszugraben, die von dramatischen Schiffsstrandungen und menschlichen Schicksalen handeln.

„In unserem Land zwischen den Meeren gibt es noch viel zu tun“, sagt Daniel Zwick. Zumal Wissenschaftler gerade im Bereich des Nordfriesischen Wattenmeeres einen „merklichen Anstieg von Wrackmeldungen“ registriert haben.

Im Nordfriesischen Wattenmeer tauchen immer häufiger Wrackfunde auf

Woran das liegt, kann Zwick nicht mit Sicherheit sagen. Aber er vermutet, dass Veränderungen in der Küstenerosion - möglicherweise bedingt durch den Klimawandel - und eine auf archäologische Funde sensibilisierte Bevölkerung großen Anteil daran haben. Wer Historisches entdeckt, muss es dem Archäologischen Landesamt melden.

Wir dürfen gespannt sein. Die schleswig-holsteinische Vergangenheit ist auf jeden Fall noch voller spannender Geschichten. Geschichten von Seefahrern, die vor der nordfriesischen Küste den Tod fanden. Geschichten von tückischen Untiefen, unberechenbaren Winden, kompletter Orientierungslosigkeit und Strandräubern, die vor Hunderten von Jahren unzähligen Kapitänen und ihrer Mannschaft zum Verhängnis wurden.