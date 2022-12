﻿Schimmelgefahr, Legionellen: Beim Sparen nicht übertreiben

Energie ist teuer. Entsprechend groß sind die Bemühungen, sie einzusparen. Das ist gut, sollte jedoch nicht übertrieben werden. Wer beim Heizen, Lüften oder bei der Warmwasserversorgung am falschen Ende spart, zahlt am Ende drauf. Energieexperte Sascha Beetz von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sagt, worauf es ankommt.

Kiel. Energiesparen – noch nie war es so wichtig wie in diesem Winter. Sascha Beetz ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Spartipps hat er natürlich reichlich auf Lager. Doch ihm liegt auch diese Botschaft am Herzen: Bitte beim Sparen nicht übertreiben.

Gar nicht gut zu sprechen ist Beetz auf das Thema Teelichtöfen: "Die eignen sich nicht zum Heizen." Anders als im Netz oft behauptet, hätten die improvisierten, vermeintlichen Heizalternativen keinen nennenswerten Nutzen: "Ein Teelicht hat eine Heizleistung, mit der man etwa einen Quadratmeter warmhalten könnte." Auf eine ganze Wohnung hochgerechnet würde man entsprechend viele Teelichter benötigen. Dabei erhöhe jede Kerze und jeder Teelichtofen die Brandgefahr: "Ein möglicher Wachsbrand lässt sich nicht mit Wasser löschen."

19 Grad in belebten Räumen reicht aus

Richtiges Heizen und Lüften, so Beetz, seien zum Schutz von Gesundheit und Bausubstanz wichtig. Neben der Temperatur gelte es auch, die Luftfeuchtigkeit in den Räumen im Blick zu behalten: „Hierzu lohnt sich der Kauf eines Thermohygrometers im Baumarkt um die Ecke.“ Die Raumtemperatur in belebten Räumen könne bei 19 Grad liegen, in Räumen, in denen man sich selten oder nur kurz aufhält, könne die Temperatur auch niedriger, etwa bei 16 Grad, liegen. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 und 60 Prozent liegen: „Übersteigt die Luftfeuchtigkeit dauerhaft diesen Wert, besteht Schimmelgefahr.“ Beetz empfiehlt, regelmäßig – etwa drei- bis viermal täglich – die feuchte Luft durch kurzes Stoßlüften aus dem Raum zu befördern. Bei kalttrockenen Temperaturen reichen dazu oft schon fünf Minuten oder noch weniger.

Legionellengefahr: Wassertemperatur im Blick haben

Auch die Temperatur des Wassers sollten Verbraucher im Blick behalten. Wer die Temperatur herunterschraubt, um Energiekosten zu sparen, setzt sich möglicherweise Gesundheitsrisiken aus. Denn bei Wassertemperaturen von 25 bis 45 Grad vermehren sich Legionellen besonders gerne. Die Bakterien können dann etwa beim Duschen über eingeatmete Wasserpartikel in die Lunge geraten und je nach gesundheitlicher Verfassung des Menschen zu einer Lungenentzündung führen. Beetz: „Um eine Vermehrung der Bakterien vorzubeugen, sollte durchgehend eine Temperatur von 60 Grad in Warmwasserspeichern und eine Temperatur von 55 Grad an den Wasserhähnen nicht unterschritten werden.“