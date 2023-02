Schimmelpilzgift: Aldi ruft verkaufte Pistazienkerne zurück

Bewegende Trauerfeier, Ärger an der Salatbar und eine ganz miese Masche

Mehr als 1000 Menschen gedenken in Kiel bei einer bewegenden Trauerfeier der Erdbebenopfer. Im Uni-Klinikum gibt es Ärger an der Salatbar. Und in Brokstedt bittet offenbar ein Betrüger um Spenden. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.