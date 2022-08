﻿Schlachterei in Flintbek im Visier: Wer wusste von Tierquälerei?

Nach den Tierquälerei-Vorwürfen gegen eine Schlachterei in Flintbek will das Landwirtschaftsministerium die Arbeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde überprüfen. Pikantes Detail: Der Betreiber der Schlachterei war jahrelang für Auszubildende in der Region zuständig.

Kiel/Flintbek. Die Tierquälerei-Vorwürfe gegen eine Landschlachterei in Flintbek sorgen auch in der Landespolitik für Aufsehen. Das Landwirtschaftsministerium hat vom Kreis Rendsburg-Eckernförde Unterlagen für eine fachaufsichtliche Prüfung angefordert, um die Arbeit des Kreises zu kontrollieren. Dabei geht es vor allem um eine Frage: Wie konnten die Zustände in der Schlachterei so lange im Verborgenen bleiben – und wer wusste davon?

Beim Blick auf die mittlerweile vom Netz genommene Internetseite der Landschlachterei entsteht der Eindruck eines regelrechten Musterbetriebs. Von einer „absolut stresslosen Schlachtung“ ist die Rede und von einem Transport der eigenen Rinder „sehr schonend im Sinne des Tierschutzes“. Zitat: „Sie werden es kaum glauben, dass es so eine Qualität überhaupt noch gibt.“

Tierquälerei in Flintbek: Schlachter war jahrelang Lehrlingswart der Fleischer-Innung

Im beispiellosen Gegensatz dazu stehen Videos, die der Verein "Soko Tierschutz" in dem Betrieb aufgenommen hat. Darauf sind unter anderem Tiere zu sehen, die nicht richtig betäubt minutenlang mit dem Tod ringen. Ist das wirklich niemandem vorher aufgefallen? "Dass davon keiner gewusst hat, ist ein Ammenmärchen", sagt eine Anwohnerin aus Flintbek. "Allein der stechende Gestank, der sich in der Umgebung ausbreitete, war Zeichen genug."

Auch in der landwirtschaftlichen Szene waren die Zustände in der Flintbeker Schlachterei offenbar bekannt. Für eine Notschlachtung sei niemand gerne dort hingeschickt worden, heißt es. Doch große Alternativen habe es in der näheren Umgebung nicht gegeben. Über den Betrieb sei in der Szene kein gutes Wort zu finden. Er sei über die Jahre heruntergewirtschaftet worden. Letztlich hätten auch die Kunden Abstand genommen und seien nicht mehr hingegangen.

Trotzdem war der Betreiber der Schlachterei in der Fleischerszene fest integriert – und sogar offizieller Ansprechpartner für viele Auszubildende. Rund 25 Jahre lang übernahm er das Amt des Lehrlingswarts der Fleischer-Innung Holstein Nord. Auch nach der 2021 vollzogenen Fusionierung mit der Innung Holstein Süd zur Fleischer-Innung Holstein blieb er Lehrlingswart für seinen Bezirk.

Landwirtschaftsministerium will im Umweltausschuss berichten

Wer bei der Innung nach dem Schlachter aus Flintbek fragt, erhält kurz angebundene Antworten. Der stellvertretende Obermeister gibt an, überhaupt nichts zu wissen. Er könne auch nicht sagen, ob der Schlachter noch Lehrlingswart sei. Der stellvertretende Geschäftsführer, Arne Hansen, bestätigt dagegen, dass der Flintbeker Mann sein Amt vor einigen Tagen eigenständig niedergelegt habe und mit seinem Betrieb aus der Innung ausgetreten sei. Weiter wolle er die Personalie nicht kommentieren.

Innungsobermeister Jürgen Fritze schreibt auf Anfrage, dass er den Schlachter aus Flintbek seit Jahren als „freundliche, hilfsbereite und zuverlässige Person“ kenne. Hinweise auf nicht fachgerechtes Arbeiten seien ihm nicht zur Kenntnis gekommen. Ansonsten verweist Fritze auf ein Statement des Fleischerverbands Nord, der sich klar von der unsachgemäßen Schlachtung von Tieren distanziert.

Auch in der schleswig-holsteinischen Politik ist der Fall aus Flintbek Thema. Das Landwirtschaftsministerium will das Treffen des Umweltausschusses Ende August im Landtag nutzen, um über die Lage zu berichten. „Im Fall des Schlachtbetriebs in Flintbek sind klare tierschutzrechtliche und lebensmittelrechtliche Verstöße festgestellt worden. Diese müssen nun schnellstmöglich lückenlos und transparent aufgeklärt werden“, sagt Jana Ohlhoff, Sprecherin im Ministerium. Deswegen nehme das Ministerium nun auch die Arbeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde unter die Lupe.

Vorwurf der Tierquälerei: Ermittlungsbehörden durchsuchten Schlachterei und Privathaus in Flintbek

Die FDP im Landtag erwarte einen Bericht des Landwirtschaftsministers im Ausschuss, sagt Annabell Krämer, tierschutzrechtliche Sprecherin der FDP-Fraktion. Dieser solle beantworten, warum „die eklatanten Verstöße erst durch Filmaufnahmen einer Tierschutzorganisation aufgedeckt werden konnten“. Es müsse aufgeklärt werden, „ob grundsätzliche strukturelle Probleme bei den Kontrollen vorliegen oder ob es ein Versagen einer einzelnen Behörde war“.

Fortschritte gibt es bei den strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Landschlachterei. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Henning Hadeler liegt der Kieler Staatsanwaltschaft nun das gesamte Videomaterial der "Soko Tierschutz" vor. Dies sei Grundlage für zwei Durchsuchungsbeschlüsse gewesen. Am vergangenen Freitag hatten die Ermittlungsbehörden wie berichtet mit Vertretern von Kreis und Landwirtschaftsministerium die Schlachterei sowie ein Privathaus durchsucht.

Skandal in Flintbek: Verdacht der Schwarzschlachterei steht im Raum

Dabei wurden Anlieferungs- und Schlachtlisten, Abrechnungen sowie Computer und weitere digitale Beweismittel sichergestellt. Das Material wolle man nun mit den Videosequenzen abgleichen, sagt Hadeler. „Das wird einige Wochen in Anspruch nehmen. So wollen wir feststellen, wer für die tierschutzrechtlichen und lebensmittelrechtlichen Verstöße verantwortlich war.“ Zu den Ermittlungen gehören auch Befragungen vor Ort.

Die Dimension des Falls ist auch für die Kieler Behörde besonders. „Wir gehen von erheblichen Hygienemängeln aus. Auch die Videosequenzen sind im negativen Sinne von herausragender Qualität“, sagt Hadeler mit Blick auf die Tierquälerei in dem Flintbeker Betrieb. Auch dem Verdacht der Schwarzschlachterei gehen die Ermittlungskräfte nach.

Von Florian Sötje und Jonas Bickel