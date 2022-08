Die Behörden im Kreis Rendsburg-Eckernförde hatten schon 2021 Kenntnis von erheblichen Mängeln in der Landschlachterei in Flintbek, die nun unter dem Verdacht der Tierquälerei steht. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz will nun das Kontrollsystem genau überprüfen und womöglich reformieren.

Kiel/Flintbek. Der Skandal um eine Landschlachterei in Flintbek ist offiziell in der Landespolitik angekommen. Am Mittwoch befasste sich der Umwelt- und Agrarausschuss des Landtags mit dem Betrieb, der unter Verdacht steht, bei Schlachtungen massiv gegen den Tierschutz und das Lebensmittelrecht verstoßen zu haben. Dabei wurde deutlich: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat seine Kontrollfunktion offenbar nicht ausreichend erfüllt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) führte die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Kreises seit 2021 insgesamt vier Kontrollen in dem Betrieb durch – eine davon unter Tierschutz-, drei unter lebensmittelrechtlichen Aspekten. „Bei all diesen Kontrollen sind zum Teil wiederholt erhebliche Mängel festgestellt worden“, sagt Schwarz. Gehandelt hatten die Behörden des Kreises allerdings nicht.

Fachaufsicht prüft Kontrollberichte des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schwarz’ Fachaufsicht hatte die Kontrollberichte unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe beim Kreis angefordert und ausgewertet. „Den Umgang damit und die Konsequenzen werden wir in den nächsten Wochen mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde besprechen“, so der Minister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anzahl der Kontrollen sei nicht automatisch ein Zeichen für eine gute Prüfung. Das Problem sei vielschichtiger. „Wenn die Ergebnisse der Kontrollen keine Konsequenzen haben, sind sie nicht wirksam.“ Die Kreise seien schon lange dazu verpflichtet, ein Konzept für die Wirksamkeit ihrer Kontrollen zu haben. Ob das im Kreis Rendsburg-Eckernförde wirklich gegriffen hat, daran gibt es Zweifel.

Das Ministerium möchte nun prüfen, ob es sich bei der Schlachterei Flintbek um einen Einzelfall oder um ein strukturelles Problem handelt. Als erste Schritte will das Land alle Kontrollberichte der letzten Jahre von den anderen acht Schlachtbetrieben im Kreis Rendsburg-Eckernförde auswerten. Dasselbe gilt für die Berichte aller Notfallschlachtbetriebe in ganz Schleswig-Holstein.

Mängel in Schlachterei in Flintbek waren Ministerium nicht bekannt

Aber warum wurde das nicht schon vorher gemacht? Immerhin hat das Land die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Kreise und kreisfreien Städte auch korrekte Kontrollen durchführen und gegebenenfalls Konsequenzen bei Verstößen durchsetzen.

Schwarz verweist darauf, dass für die Kontrolle der Betriebe die Kreise zuständig seien. Die Fachaufsicht des Landes habe dagegen gar keine Kapazitäten, anlasslos alle Kontrollberichte der Behörden zu prüfen. Deswegen seien die vom Kreis festgestellten Mängel in dem Betrieb dem Land vor Aufdeckung der Tierquälerei durch die Medien nicht bekannt gewesen.

Als „unfassbar“ bezeichnet das Annabell Krämer, tierschutzpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. „Man will sich einen schlanken Fuß machen, indem man die alleinige Verantwortung auf die Kreise abwälzt.“ Werner Schwarz müsse nun zügig und transparent aufklären und Strukturen schaffen, die ein zweites Flintbek unmöglich machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landwirtschaftsministerium will Kontrollsystem überarbeiten

Tatsächlich kündigte Schwarz im Umweltausschuss an, das Kontrollsystem auf den Prüfstand zu stellen. Die Landesregierung wolle den Fall in Flintbek nutzen, um mit den Kreisen daran zu arbeiten, die Kontrollen zu verbessern. „Wir wollen untersuchen, wie überregionale Kontroll-, Fach- und Vollzugsaufgaben der Kommunen und des Landes in einer Landesbehörde gebündelt werden können“, so Schwarz. Auf diesem Weg solle Fachwissen bei Spezialthemen und bei besonderen Betriebsstrukturen geschaffen werden.

Lesen Sie auch

Ob es möglicherweise persönliche Konsequenzen für handelnde Personen des Veterinäramts im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt – sollte sich der Verdacht der mangelhaften Kontrolle bestätigen –, ist derweil noch unklar. Die Fachaufsicht des Landes kann diesbezüglich laut Schwarz nichts unternehmen, weil sie keine dienstrechtliche Befugnis hat.