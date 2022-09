﻿Schlachterei-Skandal Flintbek: Uneinigkeit zwischen Kreis und Minister

Vor Bekanntwerden der Tierquälereivorwürfe ist die Landschlachterei in Flintbek viermal amtlich kontrolliert worden. Über den Inhalt der Kontrollberichte gibt es Uneinigkeit zwischen Landwirtschaftsminister Schwarz und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Eine Landschlachterei in Flintbek steht im Verdacht, gegen Tierschutz- und Lebensmittelrecht verstoßen zu haben.

Kiel. Es waren deutliche Aussagen, die Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) Ende August vor dem Umweltausschuss des Landes traf. Es ging um die Landschlachterei in Flintbek, der unter anderem Tierquälerei vorgeworfen wird. Schwarz sagte, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde bei den letzten vier Betriebskontrollen vor Bekanntwerden des Skandals „erhebliche Mängel“ festgestellt habe, die sich zum Teil wiederholt hätten. Dem widerspricht die zuständige Kreisveterinärin Dr. Manuela Freitag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie könne „nur mutmaßen“, was der Minister damit gemeint habe, schreibt sie auf Anfrage der Kieler Nachrichten. „Es gab einen Mangel bezüglich der Dokumentation, der sich wiederholt hat, von uns aber nicht als ‚gravierend‘ eingestuft wurde.“ Mängel, die im konkreten Zusammenhang mit den im Raum stehenden Tierschutzverletzungen stünden, seien bei den vier Kontrollen nicht festgestellt worden.

Schlachterei in Flintbek: Landwirtschaftsministerium bleibt unkonkret

2021 und 2022 führte der Kreis in der Schlachterei in Flintbek drei lebensmittelrechtliche Kontrollen und eine tierschutzrechtliche Überprüfung durch. Die schriftlichen Kontrollberichtehatte das Landwirtschaftsministerium nach Bekanntwerden der Vorwürfe eingesehen. Welche "erheblichen Mängel" meint Schwarz konkret darin erkannt zu haben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eine detaillierte Auskunft zu den Kontrollergebnissen kann wegen der laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht gegeben werden“, antwortet das Landwirtschaftsministerium auf Nachfrage. Hinter den im Ausschuss getätigen Aussagen steht das Ministerium aber weiter, die dort vorgestellten Erkentnisse stellten „die hiesige Informationsgrundlage“ dar.

Einig sind sich dagegen alle: Die Kontrollsyteme für Schlachtbetriebe sind verbesserungswürdig. Tatsächlich kam eine 2021 durchgeführte Untersuchung der Fachaufsicht des Landes zu dem Ergebnis, dass „die Überprüfung der Wirksamkeit amtlicher Kontrollen in Schlachtbetrieben nach wie vor nicht ausreichend durchgeführt wird“.

Schlachterei in Flintbek: Veterinärin bei Kontrollsystem skeptisch

Eigentlich verpflichtet eine 2017 beschlossene EU-Verordnung die Behörden genau dazu: sicherzustellen, dass ihre Kontrollen auch etwas bringen. In Schleswig-Holstein gibt es aber offenbar Nachholbedarf. Schwarz’ Ministerium macht deswegen Druck: Mithilfe eines „landeseinheitlichen Rahmenkonzepts“ sollen die Kreise und kreisfreien Städte neue Konzepte erarbeiten, mit denen sie die Wirksamkeit ihrer eigenen Kontrollen überprüfen können. Diese sollen noch im vierten Quartal diesen Jahres angewandt werden.

Lesen Sie auch

Aber schützt das allein vor Fällen wie in Flintbek? Freitag ist skeptisch. „Das bestehende Kontrollsystem ist nicht geeignet, zu jeder Zeit die tierquälerischen Handlungen zu verhindern“, schreibt sie. In dem Moment, in dem die Behörde nicht anwesend sei, bliebe es dem Unternehmer überlassen, ob er rechtskonform handle oder nicht. „Das würde sich nur ändern, wenn das amtliche Personal ununterbrochen bei den Schlachtungen anwesend sein müsste.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Folgen laut Freitag: Geschlachtet werden könnte nur noch in Großbetrieben, die Kosten würden so stark steigen, dass „die Fleischpreise für die Verbraucher ebenfalls durch die Decke gingen“. Ihr Fazit: „Die Politik muss entscheiden, was sie dem Verbraucher zumuten möchte: Tierquälerei oder hohe Preise.“

Nach Angaben des Vereins Soko Tierschutz dokumentieren Videos von Schlachtungen, dass Rinder in dem Betrieb in Flintbek unzureichend und unsachgemäß betäubt wurden. Die Aktivisten, von denen die Video-Aufnahmen stammen, sprechen von „grauenhaften Zuständen“ und werfen dem Schlachthof „Tierquälerei und Hygienechaos“ vor. Der Betreiber der Schlachterei bestritt die Vorwürfe, die Staatsanwaltschaft ermittelt.