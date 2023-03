Schlägerei in Heide mit drei Verletzten: Polizei sucht 15 Jugendliche und Zeugen

Am 8. März Am 8. März

Verdi kündigt erneute Warnstreiks in SH an: Kitas betroffen

Die Gewerkschaft Verdi ruft im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein erneut zu Warnstreiks auf: Am Mittwoch, 8. März, soll der Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen im Sozial– und Erziehungsdienst sein. Betroffen sein werden also Kitas in Kiel und der Region.