﻿Schlag gegen den organisierten Drogenhandel: Festnahme in Eckernförde

Eckernförde. Mit Spezialeinsatzkräften wurde am Dienstagmorgen ein Wohngebäude an der Prinzenstraße in Eckernförde durchsucht und ein Mann festgenommen. Diese Durchsuchung war Teil einer groß angelegten bundesweiten Razzia, die von der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann angeschoben worden war.

Schwerpunkt der Razzia war aber im nordrhein-westfälischen Velbert. Dort wurden 26 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Außerdem rückten zwei Immobilien in Frankfurt am Main und Essen ins Blickfeld der Ermittler. Insgesamt wurden dabei neun Haftbefehle vollstreckt. „Der Mann, der in Eckernförde festgenommen wurde, sitzt nun in Untersuchungshaft“, erklärt Polizeisprecher Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster. Allen festgenommenen Männern im Alter von 19 bis 44 Jahren wird der bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Polizei: Kein Zusammenhang mit jüngster Razzia in Eckernförde

Mit der Durchsuchung im Zusammenhang mit einem 17-Jährigen, der vor einer Woche unter ungeklärten Umständen in Eckernförde gestorben ist, habe die Razzia aber nichts zu tun, so Petersen. Bei dieser hatte die Polizei Heroin, Kokain und fast ein Kilo Marihuana in einer Wohnung sichergestellt. Es handelte sich um die Wohnung, in der sich der 17-Jährige aufgehalten haben soll. Auch mit einer paralell am Dienstag stattfindenden Razzia in Rendsburg habe diese bundesweit angelegte Razzia nichts zu tun.

Ermittlungen laufen seit November 2022

Der Razzia am Dienstag ging eine lange Ermittlungsarbeit voraus. Seit November 2022 ermittelte die Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen einen 39 Jahre alten Velberter. Als Bandenchef soll er, gemeinsam mit mehreren Mittätern und Handlangern, immer wieder Kokain und Marihuana in umliegenden Städten gehandelt haben. Dabei handelt es sich um Mengen im Kilobereich.

Bei den zeitgleich und überregional stattgefundenen Durchsuchungen wurden neben den Drogen auch zahlreiche Waffen (unter anderem Schreckschusspistolen, Teleskopschlagstöcke, Softair-Waffen und Messer) sichergestellt. Zudem wurde für mehr als 80 000 Euro Bargeld, mehrere hochwertige Uhren und drei Fahrzeuge der Vermögensarrest erlassen.

400 Einsatzkräfte an Razzia beteiligt

Die Ermittlungskommission „Sender“ konnte laut Mitteilung der Behörden in Wuppertal und Mettmann den „Tatverdacht des Handels in nicht geringer Menge erhärten, der laut Betäubungsmittelgesetz eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren vorsieht“, heißt es. Für die Kriminalpolizei Mettmann handele es sich bei diesem Verfahren um einen der größten Einsätze in ihrer Geschichte.

„Heute hat die Polizei die dicken Fische gefasst. Kluge Ermittlerarbeit und akribische Beweissicherung haben dazu geführt, dass wir die Drogenbande dingfest machen konnten“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul zufrieden. Bundesweit waren etwa 400 Einsatzkräfte an der Razzia beteiligt.

