﻿Schlagabtausch im Landtag auf Günthers Regierungserklärung

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die erste Regierungserklärung seit seiner Wiederwahl Ende Juni genutzt, um die Menschen auf einen harten Winter einzustimmen. Zwar beschwor er am Mittwoch in seiner 37-minütigen Rede im Landtag den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Schleswig-Holstein habe schon in der Corona-Krise bewiesen: „Wir können auch Krise.“ Der Staat werde jedoch nicht alle Zumutungen ausgleichen können. Die Opposition war empört.

„Die wirklich starken Schultern werden ihr Päckchen selbst tragen müssen“, sagte Günther. „Denen, die es schwerer haben, müssen wir aber helfen – und diese Gruppe ist angesichts steigender Preise weit größer als die Zahl der Empfänger von Sozialleistungen.“ Angesichts dramatisch steigender Preise und einer drohenden Energieknappheit sei eine faire Lastenverteilung nötig. Nicht zuletzt gehe es um die „hart arbeitende Mittelschicht“. Seine Regierung setze sich im Bund für ein weitergehendes Entlastungspaket ein. Für kommenden Dienstag habe er darüber hinaus zu einem Energie-Spitzengespräch eingeladen, an dem neben Städten und Gemeinden, der Wirtschaft und Landwirtschaft auch Vertreter von Sozialverbänden, Kirchen, Kultur und Bildung vertreten sind.

Günther: nicht „so wahnsinnig viel Konstruktives“ von der Opposition gehört

Auf Kritik der FDP am grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reagierte Günther angriffslustig. „Ihre Leute bekleckern sich auch nicht gerade mit Ruhm – höchstens mit Glamour“, sagte er in Anspielung auf die Luxus-Hochzeit von FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner in diesem Sommer auf Sylt. Überhaupt: Die geballte Kritik der Opposition in den vergangenen Wochen sei bemerkenswert gewesen. Dabei habe seine Regierung keinen einzigen Tag verstreichen lassen, um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Und der Vorwurf, wonach er angeblich zu lange Urlaub gemacht habe, sei doch nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver: „So wahnsinnig viel Konstruktives habe ich von der Opposition bislang nicht gehört.“

Die neue Landesregierung aus CDU und Grünen habe ein klares Ziel, sagte Günther: „Schleswig-Holstein wird klimaneutral. Dass die Zeit drängt, merken wir gerade alle.“ Entsprechend werde Schleswig-Holstein noch stärker als bisher auf Öko-Energie aus dem eigenen Land setzen – auf Windräder an Land und vor der Küste, auf Solarpanels, die ab 2025 auf Neubauten vorgeschrieben sind, und auf Biogasanlagen. Es gehe darum, den gewonnenen Strom zu speichern, ihn für Wärme, im Straßenverkehr und vor allem in der Industrie zu nutzen. Zweites wichtiges Thema sei die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Günther sprach sich für eine gezielte Zuwanderung aus – schon allein deshalb, weil das Handwerk in den nächsten Jahren geschulte Kräfte benötigen werde. „Wir sind auf viele kluge Köpfe und fleißige Hände angewiesen, denn wir haben uns vorgenommen, unsere Energieversorgung und die Mobilität im Land zu revolutionieren.“

Losse-Müller (SPD): Von Günther „nicht einmal im Ansatz eine konkrete Maßnahme gehört“

Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) reagierte enttäuscht. Günther gebe den Menschen weiterhin keine Orientierung. „Ich habe von Ihnen nicht einmal im Ansatz eine konkrete Maßnahme gehört“, warf er ihm vor. Ja, der Fachkräftemangel sei zweifellos ein Thema. „Aber was tun Sie hier im Land, um Fachkräfte zu gewinnen? Welche Fachkräfte in welchen Wirtschaftsbereichen, wo sollen die wohnen? Wie kommt der Betrieb bei mir im Dorf in Kontakt mit Fachkräften aus Potsdam, Portugal oder Puerto Rico?“ Und wenn Günther behaupte, angeblich alles zu tun, um die Energiekrise mit ihren drohenden sozialen Verwerfungen in den Griff zu bekommen, sei das kaum mehr als eine hohle Phrase. „Bisher haben Sie nichts getan.“

Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt, noch bis Ende Juni Günthers Bündnispartner, sparte nicht an Kritik. „Kaum hatten wir ein paar Wochen keinen Kontakt, kann ich Sie politisch kaum noch wiedererkennen“, sagte er. Ein „Bündnis ohne Esprit“ sei Schwarz-Grün, „ein Schiff, dem plötzlich der Motor fehlt“. Aktuelle Lösungen sei der Regierungschef jedenfalls schuldig geblieben. „Ganz dünne Soße.“ Dabei könnte die Landesregierung doch zum Beispiel junge Familien entlasten, indem sie die Kita-Elternbeiträge senkte. Was SSW-Fraktionschef Lars Harms ähnlich formulierte. Auf Kita-Gebühren ließe sich verzichten. Auch hätte er erwartet, dass sich Günther für eine Absenkung der Heiz-, Strom- und Benzinpreise ausspricht. Und warum sei es bloß so schwierig, ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket zu finden? „70 Prozent der Menschen, die sich das wünschen, können sich doch nicht irren“, rief Harms. Die Landesregierung verkenne die Kostenbelastung sehr vieler Menschen. Das sei nicht nur fatal – es gieße auch Öl in die Mühlen der Demokratiefeinde.