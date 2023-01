﻿Schlechtere Leistungen in der Schule: Ärger über Pläne von Ministerin Prien

Schüler der weiterführenden Schulen haben häufiger Schwierigkeiten beim Schreiben, Rechnen und Lesen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien will gegensteuern, indem Lehrkräfte der Grundschulen stärker als bisher dazu verpflichtet sind, den Kindern Kernkompetenzen zu vermitteln.

Lehrkräfte in den Grundschulen in Schleswig-Holstein sollen ab diesem Jahr den Lernstand der Kinder während der gesamten Schulzeit öfter und umfassend erheben.

Kiel. Die Bildungsministerin will zudem der Belastung von Lehrkräften auch mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) begegnen. Jetzt zeigte auch noch eine Studie des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften, dass Grundschüler im Land offenbar mit in Teilen untauglichen Mathe-Büchern lernen sollen.

Das ist nicht die Lösung – Fragen Sie besser mal die Lehrkräfte

Wenn der Kuchen redet … An der Bildungsmisere sind nun also die Grundschulen Schuld. Und helfen können nur weitere Lernstandserhebungen sowie Lernmethoden und Fördermaßnahmen, die sich wissenschaftlich als wirksam erwiesen haben.

Toll. Hört sich ja wundervoll effektiv an. (Den Spaß mit der KI-gesteuerten Korrektursoftware lassen wir hier einmal außen vor.)

Als Lehrkraft an einer weiterführenden Schule kann ich bestätigen, dass die Kinder in den letzten Jahren im Mittel immer häufiger Schwierigkeiten bei den Grundlagen hatten. Sicherlich muss eine Lösung gefunden werden, wie die erforderlichen Kompetenzen in der Grundschule wieder vermittelt werden können. Diese Lösung kann aber nicht darin bestehen, den Grundschullehrkräften durch weitere Lernstandserhebungen noch mehr Arbeit zuzumuten.

Wem nützt solch ein Vergleich mit anderen Schulklassen überhaupt? Für den eigenen Unterricht gehört der Überblick über die Stärken und Schwächen der Kinder doch ohnehin zur täglichen Arbeit dazu.

Und wo bleiben die Kinder? Eigentlich bräuchten sie doch mehr Zeit, um die Defizite aufzuarbeiten, nun sollen sie in der Zeit auch noch Vergleichsarbeiten schreiben.

Frau Prien, vielleicht hören sie dieses Mal auf richtige Bildungsexperten, die nicht mit innovativen, sondern mit wirklich sinnvollen Ideen um die Ecke kommen. Oder die Krümel kommen ausnahmsweise zu Wort, die Lehrkräfte vor Ort, die vermutlich am ehesten sagen könnten, was sich ändern müsste.

Horst Poetter, Schwentinental

Die Prüfung kommt zu spät

Wurden diese Schul-Lehrbücher für Mathe ungeprüft gekauft?

Nachdem Wissenschaftler festgestellt haben, dass Schul-Bücher für Mathematik in Teilen untauglich sind, will unsere Bildungsministerin Karin Prien sie jetzt zertifizieren. Es soll also geprüft werden, ob sie für den Unterricht geeignet sind.

Jeder mit gesundem Menschenverstand prüft seine Anschaffungen vorher auf Eignung.

Nach welchen Kriterien wurden denn bisher die Schulbücher für unsere Kinder ausgewählt? Wurden Fachleute nicht gefragt? Ist das der Grund für die nicht so guten Ergebnisse in den Leistungsstudien?

Jonny Aldag, Altenholz

