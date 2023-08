﻿Schlechtes Ferienwetter im Norden: Boomt jetzt das Last-Minute-Geschäft?

Kiel. Die erste Hälfte der Sommerferien in Schleswig-Holstein bot Daheimgebliebenen kaum Strandwetter. Einige Reisebüros haben deshalb zurzeit mehr zu tun als sonst, weil viele sich doch noch nach einer Reise in den Süden sehnen.

„Wir erleben im Moment sehr oft, dass Menschen im Wetterkontext zu uns kommen“, sagt Corinna Hadeler vom Reisebüro Vanselow, das Filialen im Kieler und Flensburger Citti-Park betreibt. „Gestern hatte ich zum Beispiel Kunden, die ihren Camping-Urlaub am Bodensee storniert haben und sagten: Können Sie uns in die Sonne schicken?“ Menschen, die spontan wegfliegen möchten, kämen aktuell häufiger als sonst mitten in den Ferien.

Teure Flüge: Last-Minute-Reisen keine Schnäppchen mehr

In den Reisebüros der Tui Group – zu der auch der Last-Minute-Anbieter Ltur gehört – macht sich das wenig sommerliche Wetter in Deutschland nach eigenen Angaben ebenfalls bemerkbar. „Wir verzeichnen derzeit wieder eine verstärkte Nachfrage insbesondere aus Norddeutschland“, so eine Sprecherin. „An der Spitze der Gästegunst stehen die türkische Riviera und Mallorca.“

Auch Bernd Klose bekommt zwar Anfragen für kurzfristige Reisewünsche: „Aber man kann nicht sagen, dass es einen Run gibt“, sagt der Chef vom Reisebüro Klose in Kiel und vom Reisebüro Kronshagen. Er könne auch gar nicht mehr so viele Last-Minute-Angebote machen, die ins Budget der Kunden passten, wie in früheren Jahren. „Weil das Flugplatzangebot nicht wieder das Level von vor Corona erreicht hat, sind vor allem kurzfristige Flugbuchungen teuer.“

Spanien, Türkei, Kroatien oder Ägypten beliebte Ziele für Spontanbucher

Das Reisebüro Biehl mit sechs Standorten im Land sieht die Lage ähnlich: „Die Nachfrage von Spontanumentscheidern ist eher verhalten, da es keine wirklichen Schnäppchen gibt“, sagt Corinna Kasten aus der Filiale in Kiel. Derzeit steige aber bereits die Nachfrage nach Herbst- und Winterzielen.

Dass die Preise relativ hoch seien, liege auch daran, dass Reiseveranstalter das Last-Minute-Geschäft nicht mehr forcierten. Inzwischen setzten diese eher auf Frühbucher-Vergünstigungen, so Klose.

Kasten empfiehlt für Kurzentschlossene als Badeziele Spanien oder Kroatien. Viele wählten auch Städtereisen oder Kreuzfahrten ab norddeutschen Häfen.

Hadeler rät Kunden, schnell Nägel mit Köpfen zu machen, wenn ihnen etwas zusage. „Angebote sind manchmal schon zwei Stunden später weg oder ein Flug 600 Euro teurer.“ Bei Familien punkte oft die Türkei mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, auch Spanien und Ägypten seien beliebt.

