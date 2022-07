Obwohl die Kliniken in Schleswig-Holstein vor wenigen Wochen wegen zahlreicher Infektionen beim Personal noch am Rand der Überlastung standen, lockert das Land dort nun die Corona-Maskenpflicht. Das sehen einige Krankenhäuser kritisch. Sie wollen ihren Besuchern weiter den FFP2-Schutz vorschreiben.

Kiel. Besucher müssen ab Sonnabend keine FFP2-Masken mehr in Schleswig-Holsteins Kliniken tragen, sondern können auf einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zurückgreifen. In den Krankenhäusern stößt die neue Regelung der Landesregierung jedoch auf Kritik. Manche Kliniken bleiben sogar bei der FFP2-Pflicht. Etwa das Städtische Krankenhaus Kiel, das sich gerade langsam von einer drohenden Überlastung erholt. Die hatte zuletzt so weit geführt, dass Patienten in Betten auf den Fluren liegen mussten.

Die neue Corona-Landesverordnung, nach der externe Personen in Krankenhäusern zumindest medizinische Masken tragen müssen, gilt ab Sonnabend, 23. Juli. Sie läuft am 19. August aus. Bis auf die FFP2-Pflicht in Kliniken wurden alle weiteren, noch bestehenden Corona-Maßnahmen bis dahin verlängert. FFP2-Masken gewährleisten Experten zufolge einen besseren Schutz als medizinische Masken, die dünner sind und im Gesicht nicht so eng anliegen.

Städtisches Krankenhaus Kiel: FFP2-Maske bleibt für Besucher vorgeschrieben

„Im Städtischen Krankenhaus Kiel gilt auch nach dem 23. Juli bis auf Weiteres die FFP2-Maskenpflicht“, sagt Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. Die Zahlen der Corona-Patienten und der wegen einer Infektion isolierten Mitarbeiter seien zwar rückläufig, „sie sind aber immer noch zu hoch“, so Schütze-Merkel. „Wir wollen zum Schutz von Patienten und Belegschaft auf Nummer sicher gehen.“ Deshalb mache das Städtische von seinem Hausrecht Gebrauch und folge der Landesverordnung nicht.

Die Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde kündigte auf Nachfrage ebenfalls an, dass sie bei der bestehenden Regelung bleiben werde. Auch in anderen Kliniken wird die Lockerung kritisch gesehen. „Angesichts des Infektionsgeschehens in der Bevölkerung und der Ausfälle bei unserem Personal sind wir an einem guten Schutz interessiert“, sagt Dr. Nicolas Schwarz, stellvertretender ärztlicher Direktor am Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster.

Derzeit fallen dort 80 Pflegekräfte direkt oder indirekt wegen Corona aus. Verschiebbare Behandlungen bleiben ausgesetzt. Das FEK werde auch über Sonnabend hinaus bei der Praxis bleiben, seine Besucher kostenlos mit FFP2-Masken auszustatten. „Bislang haben sie das dankend angenommen“, so Schwarz. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hingegen setzt die Landesverordnung um und erlaubt medizinische Masken ab Sonnabend.

Kieler Klinik: Lockerung der Maskenpflicht zu früh

Im Städtischen Krankenhaus Kiel wird es als zu früh betrachtet, die Maskenpflicht zu lockern. Vor wenigen Wochen noch stand das Haus laut Schütze-Merkel am „Rand der Leistungsfähigkeit“. Der Grund: Hohes Patientenaufkommen bei gleichzeitig reduzierter Bettenzahl auf den Stationen, „verursacht durch den extrem hohen Krankenstand beim Klinikpersonal“.

Derzeit fehlen 30 bis 40 Mitarbeiter wegen Corona-Infektionen, in der Spitze waren es bis zu 130. Das führte sogar dazu, dass Patientenbetten auf Fluren stehen mussten. Das seien allerdings Ausnahmen für jeweils höchstens einige Stunden gewesen, wie die Sprecherin betont. „Dennoch haben wir bei diesen Gegebenheiten nur die Wahl, Patienten unversorgt zu lassen oder temporär auf dem Flur zu versorgen.“

Corona-Patienten befeuern zum Teil die Raumnot. „Tatsächlich müssen Kontaktpersonen in Einzelzimmern isoliert werden, da ja noch die Hoffnung besteht, dass sich diese Patienten nicht infiziert haben“, so Schütze-Merkel. „Darüber hinaus gibt es weitere medizinische oder patientenindividuelle Gründe, die im Einzelfall gegen eine Versorgung im Mehrbettzimmer sprechen können.“

Klinik-Personal durch Corona weiter stark belastet

Auch auf der Isolierstation kommen Corona-Infizierte in der Regel in Ein- oder Zweibettzimmern unter. Wenn die Infektion nur Begleitdiagnose ist, sie also aus einem anderen Grund eingeliefert wurden, werden sie direkt auf die fachlich zuständigen Stationen gelegt, um etwa internistisch oder chirurgisch behandelt zu werden. Dort komme es „aus logistischen Gründen – vorausgesetzt es sprechen keine medizinischen oder patientenindividuellen Gründe dagegen – durchaus zu einer Zusammenlegung in einem Mehrbettzimmer“, so Schütze-Merkel.

Die Kohortenisolation sei bei Corona-Patienten auch im UKSH-Standard vorgesehen, heißt es von dort. Das entlaste das Personal, so Prof. Jan Heyckendorf, kommissarischer Leiter der Pneumologie und Infektiologie am Campus Kiel. „Allerdings sehen wir inzwischen viele Patientinnen und Patienten mit einer anderen führenden Diagnose. Hier macht es nicht nur medizinisch, sondern auch vor dem Hintergrund personeller Ressourcen Sinn, die Hauptdiagnose in der entsprechenden Fachklinik unseres Hauses zu versorgen, ohne dass das Personal extra den Weg auf eine Kohortenstation gehen muss“, sagt er.

Soweit es fachlich zu verantworten sei, werden diese Patienten im Zweibett-Zimmer behandelt. Vom Städtischen heißt es, die Versorgung isolationspflichtiger Patienten sei grundsätzlich wegen strikter Hygienemaßnahmen deutlich aufwendiger. „Jedes Mal ist die Schutzkleidung erneut anzulegen und hinterher direkt zu entsorgen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die zu Behandelnden auf der Isolierstation an Covid-19 erkrankt liegen oder auf peripheren Stationen mit Covid-19 als Begleitdiagnose“, so Birgitt Schütze-Merkel.