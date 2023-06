﻿Bereit für die Strandsaison: Wetter bleibt sonnig und trocken

Kiel. Am Strand in Kiel-Schilksee sind Tobias, Julian und Fabian Endres am Sonntagmittag fleißig am Buddeln. „Das ist sehr anstrengend“, betont der siebenjährige Tobias. Die Strandstimmung sei super, sagt Mutter Regina. „Die Kinder waren sogar schon im Wasser.“ Acht Tage ist die Familie aus dem Stuttgarter Raum hier, weil die Söhne einen Segelkurs gemacht haben. „Das Wetter war ein Traum.“

Dass es für Anfang Juni schon ziemlich lange trocken und sonnig im Norden ist, hat bei der Chefin vom „Panorama 26“ und dem dazugehörigen Strandkorbverleih noch nicht für eine höhere Auslastung gesorgt als sonst. „Vormittags war es oft bedeckt, dann haben die Leute ihren Tag anders verplant, als an den Strand zu kommen“, sagt Nicole Huß. „Ich glaube auch, dass bei der aktuellen finanziellen Situation viele nicht so einfach Essen gehen.“

Schub für das Geschäft zur Kieler Woche und Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen erwartet

Dass die Ferien in Schleswig-Holstein erst spät beginnen, spiele kaum eine Rolle. Ihre Strandkörbe, die seit Mai stehen, sind zu zwei Dritteln an Dauermieter vergeben, die unabhängig davon kommen. „Wir sind bestimmt schon dreißigmal hier gewesen, das ist ein guter Schnitt“, sagt zum Beispiel Margrit Hagemann, die mit ihrem Mann Dieter seit Jahren für die Saison einen Strandkorb mietet.

Wenn die Kieler Woche losgehe und ab dem 22. Juni die ersten Urlauber aus Nordrhein-Westfalen kommen, gebe es einen Schub für das Geschäft, sagt Huß. Dann verlängert sie auch die Öffnungszeiten. „Wir versuchen, Personal aufzustocken, aber das ist nicht so leicht.“ Deshalb ist auf der Terrasse Selbstbedienung. Während im Inneren des Restaurants die Tische mit Frühstücksgästen schon gut besetzt sind, ist die Terrasse zwar schon bestuhlt, aber noch leer. Dafür sei es noch zu windig.

„Wir sehen eine zunehmende Ostwindlage“, sagt Meteorologe Sebastian Wache von der Kieler Wetterwelt. Anders als im Süden Deutschlands, wo heiße Luft aus Polen die Menschen bei um die 30 Grad ins Schwitzen bringt, sind die Temperaturen an der Küste daher moderater. Weil die Ostsee nur um die 14 Grad warm sei, sorgt die etwas kühlere Luft vom Meer im Kieler Raum für um die 25 Grad.

Das Hochdruckgebiet, das das Wetter hier zuletzt beeinflusste, wandere zwar in Richtung Schweden und Finnland, sorge aber weiter für schönes und trockenes Wetter. „Wir warten seit dem 5. Mai auf nennenswerten Niederschlag“, sagt Wache. „Die Wettermodelle deuten an, dass sich zu Freitag ein kleines Tief vom Balkan zu uns schleichen könnte.“ Dann gäbe es eine Chance auf punktuelle Schauer.

Chef der Minigolfanlage ärgert sich über Zustand der städtischen Toiletten am Falckensteiner Strand

„Kaum war die Sonne da, kam die Kundschaft mit voller Wucht“, sagt Nele Witt vom Strandbistro „Ute im Bikini“ am Falckensteiner Strand. Gegen 13 Uhr ist viel los. Aus ihrer Sicht hätte das Geschäft schon im Mai stärker starten können. Für die Hauptsaison habe sie außer für die Küche gut Personal gefunden.

„Wir haben immer gut zu tun“, sagt auch Holger Ohlmeier von „Minigolf und Meehr“. Auf dem Platz spielen mehrere Familien, die Kiosk-Schlange für Pommes und Eis geht bis zum Weg. Eigentlich würde er gerne die Bahnen überholen, weil im vergangenen Jahr ein Baum auf sein Gelände kippte, aber er habe gar keine Zeit, dafür zuzumachen.

In den Wintermonaten machte er an Werktagen außer für Schulklassen erst mittags auf, auch Anfang Juni lohnte sich mehr noch nicht. „Morgens kommen nur zwei, drei Leutchen.“ Früher habe er im Sommer 14 Mitarbeiter beschäftigt, jetzt sind es nur noch sechs. „Das Personal ist knapp, da muss ich eher bremsen.“ Deshalb hat er am Kiosk nun weniger Gerichte auf der Karte.

Was ihn zum Saisonstart ärgert, sind die wuchernden Brennnesseln am Hang neben seinem Minigolfplatz, für deren Eindämmung die Stadt zuständig wäre und der Zustand der benachbarten Toilettenhäuser. „Da sind grüne Algen an den Klowänden, das ist ein Ekelfaktor.“ Der Stadt sei es offenbar wichtiger, dass ihre Parkautomaten funktionierten, als den Schandfleck zu beheben, beklagt Ohlmeier.

