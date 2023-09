﻿Schleswig-Holstein: CDU und Grüne verhaken sich im Streit um das Asylrecht

Kiel. Kurz nach der Sommerpause gibt es im Kieler Landeshaus derzeit kaum ein anderes Thema: CDU und Grüne haben sich in der Debatte um sichere Herkunftsländer so ineinander verkeilt, dass eine gütliche Einigung kaum möglich scheint und der Streit zu eskalieren droht. Am Ende dürfte mindestens eine der beiden Partner als Verlierer dastehen, und die Koalition selbst gilt schon jetzt als beschädigt – dabei hat Schleswig-Holstein in Fragen der Asylpolitik nicht einmal ein direktes Mitspracherecht.

Die Frage, die auf den Fluren diskutiert wird: Macht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Kabinett von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch? Und zerbricht darüber nach nur einem gemeinsamen Jahr die Koalition?

Günther drängt auf Zustimmung im Bundesrat

Günther hatte in dieser Woche die von der Bundesregierung geplante beschlossene Ausweisung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer als richtig bezeichnet. „Ich halte es für undenkbar, dass wir einem entsprechenden, von der Ampel-Koalition mit den Stimmen der Grünen getragenen Gesetz die Zustimmung im Bundesrat verweigern.“ Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) lehnt das in Bausch und Bogen ab, und es wirkt wie ein Mantra: Bei Uneinigkeit zwischen den Bündnispartnern, so sei es im Koalitionsvertrag geregelt, werde sich Schleswig-Holstein im Bundesrat enthalten. Allerdings will das Günther angesichts der dramatisch gestiegenen Zuwanderungszahlen nicht länger gelten lassen.

Voraussichtlich am kommenden Montag trifft sich der Koalitionsausschuss, und denkbar ist es nach Einschätzung maßgeblich Beteiligter, dass man sich schon zuvor kurzschließt. Lukas Kilian, designierter CDU-Generalsekretär, übt sich in Gelassenheit. Bis die Länderkammer über die Frage voraussichtlich Ende Oktober abstimmt, sei noch Zeit. „Ich bin guter Dinge, dass bis dahin eine Einigung herbeigeführt wird.“

Parteistrategen denken längst an die zahlenmäßig bedeutenden Maghreb-Staaten

Intern gilt es allerdings als ausgeschlossen, dass der CDU-Ministerpräsident von seinem Machtwort abrückt. Für die Union gehe es in einer der drängendsten Fragen dieser Zeit um Glaubwürdigkeit, um ein Signal an die Parteifreunde und -freundinnen in Hessen und Bayern, wo am 8. Oktober gewählt wird – und um ein weiteres Kalkül: Sobald die zahlenmäßig unbedeutenden Herkunftsländer Moldau und Georgien als sicher definiert sind, könnten auch die Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien folgen. Und das wiederum hätte spürbare Effekte. Die Grünen in Schleswig-Holstein sollten nicht so tun, als müssten sie ihre Bundespartei links überholen, heißt es in der CDU.

Die Grünen bemühen sich erkennbar um Schadensbegrenzung. „Dass der Ministerpräsident jetzt diskutieren will, ist sein gutes Recht“, sagt Fraktionschef Lasse Petersdotter einsilbig. „Selbstverständlich“ werde man sich darauf einlassen. Auch Landeschefin Anke Erdmann hält sich bedeckt. „Wir sind bisher gut damit gefahren, Konflikte miteinander zu lösen und nicht über die Presse.“

Ob die FDP für Günther als Ersatz bereitstünde? Fraktionschef Christopher Vogt schließt das nicht aus. Mit dieser Frage würde man sich allerdings erst dann befassen, wenn die Koalition tatsächlich platzen sollte und Günther auf die Liberalen zukäme. „Ich gehe davon aus, dass der Ministerpräsident sich trotz der anderen Regelung im Koalitionsvertrag durchsetzen wird.“

Nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller trennen CDU und Grüne politisch Welten, vereint seien sie nur im gemeinsamen Machtinteresse. „Der aktuelle Streit zeigt, wie sehr sich die Grünen in die Abhängigkeit des Ministerpräsidenten begeben haben.“

