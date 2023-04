﻿Der Siegeszug des echten Nordens

Kiel. Der Schleswig-Holstein-Slogan („Der echte Norden“), dessen Einführung vor fast zehn Jahren von Hohn und Spott begleitet war, hat einen beispiellosen Siegeszug hingelegt. Die Dachmarke ist inzwischen nicht nur in Schleswig-Holstein bekannt und populär, sondern gehört auch bundesweit zu den Top-Marken. Wirtschaft und Tourismus loben den Slogan und selbst der stets kritische Bund der Steuerzahler hat mittlerweile mit dem „echten Norden“ Frieden geschlossen.

„Die Landesdachmarke ist eine echte Erfolgsstory“, bilanziert Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen. Die Bekanntheits- und Sympathiewerte sprächen für sich. „Die Dachmarke ermöglicht uns heute auf der Basis des Corporate Design den Rahmen für ein konsistentes Standortmarketing, denn auch die Länder sind in einem intensiven Wettbewerb um die fähigsten Fachkräfte und potente Investoren.“

Slogan klingt nach kaltem Wasser

Um so größer waren die Bedenken und Zweifel, als das Kabinett im Sommer 2013 den alten Wahlspruch („Land der Horizonte“) beerdigte und den von der Kieler Agentur Boy entwickelten „echten Norden“ zum Leitmotto ausrief. PR-Profis wie der damalige Chef der Berliner Agentur Blumberry lästerten, der echte Norden klinge „nach kaltem Wasser und Elchjagd“. Andere störte die Bildmarke, weil nur einer der beiden Löwen für den Landesteil Schleswig auftauchte und das holsteinische Nesselblatt zunächst wie „ein geköpfter Hummer“ wirkte. Auf den Barrikaden stand auch die FDP. Ihr Versuch, die „lächerliche“ Kampagne zu stoppen, scheiterte Anfang 2014 im Landtag.

Für Irritationen sorgte auch das Wort „echt“, weil es schließlich keinen „falschen“ Norden gibt. Die Mutter des Slogans, Bärbel Boy, erklärte damals immer wieder, dass echt für Eigenschaften wie Authentizität, Bodenständigkeit und Verlässlichkeit stehe. Sie kann sich noch gut an den vielen Zoff erinnern und ist im Nachhinein dafür sogar dankbar. „Je größer der Widerspruch ist, desto schneller wird ein Slogan bekannt.“ Insofern war der Streit um den „echten Norden“ besonders wichtig, weil das Land in die Einführung seiner Dachmarke nur gut eine Million Euro investierte und damit deutlich weniger als reichere Bundesländer.

Die Hälfte der Deutschen finden den Slogan gut

So oder so – in den Folgejahren ein setzte sich der zunächst geschmähte Slogan durch. 2017 konnten 32 Prozent der Nordlichter den Slogan spontan benennen, 2019 waren es 54 und 2022 schon 55 Prozent. Mit der Bekanntheit des Spruchs wuchs auch seine Popularität. 2017 werteten 49 Prozent der Schleswig-Holsteiner den Slogan positiv, 2019 waren es 55 und im vergangenen Jahr 62 Prozent. „Das sind sehr gute Werte, die für eine hohe Identifikation mit dem Slogan sprechen“, erläutert die Marketingexpertin Anne Köchling vom Deutschen Institut für Tourismusforschung in Heide.

Auch im Vergleich mit anderen Bundesländern und deren Eigenwerbung muss Schleswig-Holstein sich nicht verstecken. In einer großen Studie der Uni Hohenheim, die vor sechs Jahren veröffentlicht wurde, fanden 50,8 Prozent der Deutschen den „echten Norden“ gut oder sehr gut. Schleswig-Holstein landete damit auf Platz vier, hinter Baden-Württemberg („Wir können alles. Außer Hochdeutsch, 54,4 Prozent), dem Saarland („Großes entsteht immer im Kleinen“, 52,4) und Thüringen („Hier hat Zukunft Tradition“, 51,9). Schleswig-Holstein zähle auch heute mit dem „echten Norden“ zu den Top-Marken in Deutschland, meint Boy. Das dürfte schon deshalb stimmen, weil der frühere Spitzenreiter Baden-Württemberg seit 2021 mit dem nicht so populären Slogan „The Länd“ wirbt.

Dachmarke für kostenlose Werbeartikel

Entscheidend für den Erfolg einer der Dachmarke ist aber deren Verankerung im Land. Auch hier sieht es gut aus für den „echten Norden“. Neben der Landesregierung und vielen Institutionen (von der Tourismusagentur über die Wirtschaftsförderung bis zur Nahverkehrsgesellschaft) nutzten mehr als 500 Markenpartner die Dachmarke. Das Wirtschaftsministerium lädt zudem alle Schleswig-Holsteiner ein, den Slogan mit Hilfe von Postkarten und Aufklebern zu verbreiten. Beide Werbeartikel können kostenlos über die Slogan-Webseite ( https: //der-echte-norden.info) bestellt werden.

Die Wirtschaft war erst skeptisch

Zufrieden mit dem Slogan ist inzwischen auch die Wirtschaft. Der Geschäftsführer der Unternehmensverbände Nord, Sebastian Schulze, fasst die wechselvolle Geschichte der Dachmarke zusammen: „Aller Anfang ist schwer. Zuerst gewöhnungsbedürftig aber mittlerweile sehr gut etabliert“, berichtet er. Und: „Schleswig-Holstein wird damit in Deutschland wahrgenommen.“ Ein Kompliment kommt auch von der Geschäftsführerin der Tourismusagentur, Bettina Bunge: „Die Wort-Bild-Marke „Schleswig-Holstein - Der echte Norden“ etabliert sich seit der Einführung immer weiter im Land, auch in der Tourismus- und Tagungsbranche.“

Selbst der Bund der Steuerzahler, der anfangs insbesondere wegen der Kosten gegen den neuen Slogan gewettert hatte, kann inzwischen „mit dem echten Norden einigermaßen leben“. Es blieben allerdings Zweifel, ob ein Bundesland eine Dachmarke brauche und was ein solcher Slogan überhaupt bringe, meint Verbandsgeschäftsführer Rainer Kersten. Aber: „Hauptsache, es kommen jetzt nicht irgendwelche Marketingleute und empfehlen Schleswig-Holstein einen neuen Slogan.“ Diese Gefahr besteht zurzeit nicht. Bärbel Boy sieht keinen Korrekturbedarf und Marketingexpertin Köchling warnt gerade mit Blick auf Baden-Württemberg davor, eine etablierte und erfolgreiche Dachmarke ohne Not abzuwickeln.