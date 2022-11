﻿Schleswig-Holstein droht eine ungewöhnlich frühe Grippewelle

Kiel. In Schleswig-Holstein rollt die Grippewelle an. In den vergangenen vier Wochen wurden insgesamt 129 Influenza-Fälle aus dem nördlichsten Bundesland ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. Die Zahl der Infektionen steigt damit deutlich früher an als üblich. In den vergangenen Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt oft nur weniger als zehn Fälle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die zwar noch sporadischen, aber zuletzt doch regelmäßigen Influenza-Nachweise auch bei stationären Patienten sind zu diesem Zeitpunkt eher ungewöhnlich“, sagt der Lübecker Infektiologe Prof. Jan Rupp. Er gehe stark davon aus, „dass wir dieses Jahr einen untypischen zeitlichen Verlauf sehen werden“. Gründe dafür seien der wieder ungeschützt mögliche Kontakt zu Personen und ein „eher verminderter Immunschutz“. Denn die Grippe hat sich in den vergangenen zwei Jahren nur wenig verbreitet; zugleich wurde wenig dagegen geimpft.

Hausärzteverband rechnet mit „ausgeprägter Grippewelle“

Die Zahlen im Norden sind im bundesweiten Vergleich sogar noch vergleichsweise niedrig. Allein für Bayern meldete das RKI knapp 3000 Influenza-Fälle in den vergangenen vier Wochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Interpretation der ungewöhnlich hohen Zahlen ist laut RKI zu beachten, dass den Ärztinnen und Ärzten nochmals empfohlen wurde, Risikopatienten mit starken Symptomen neben Corona auch auf Influenza zu testen. Das sei wichtig, weil Medikamente gegen die Influenza möglichst in einem frühen Stadium der Infektion verabreicht werden sollten.

Die Arztpraxen sind derweil „stark ausgelastet“, sagt Dr. Jens Lassen, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. „Sehr viele Menschen kommen wegen Atemwegsinfektionen zu uns.“ Beim Personal gebe es vermehrt Krankheitsfälle, manche Praxen seien „maximal gefordert“. Auch Lassen geht davon aus, dass man diesen Winter „mit einer ausgeprägten Grippewelle“ rechnen müsse.

Schleswig-Holstein: Viele lassen sich gegen Grippe und Corona impfen

Vor diesem Hintergrund empfehlen Experten eindringlich die Grippeimpfung. „Der Schutz sollte unbedingt gerade bei Patienten mit erhöhtem Risiko aufgefrischt werden“, sagt Rupp. Vor Corona sei der Termin für die Grippeimpfung auch noch im Dezember oder Januar sinnvoll gewesen. „Jetzt sollte es aber unbedingt in den kommenden Tagen erfolgen.“

Lesen Sie auch

Viele Menschen in Schleswig-Holstein nehmen sich das offenbar zu Herzen. Lassen berichtet von einer sehr hohen Nachfrage in den Praxen. Auch die Impfstellen in Schleswig-Holstein verabreichen seit einigen Wochen neben der Corona- auch die Grippeimpfung. Das Angebot werde „sehr gut angenommen“, sagt Landesgesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). Als Beispiel: Allein am 5. November ließen sich 1149 Menschen in den Impfstellen gegen Grippe impfen und damit fast so viele wie gegen Corona (1401).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist ebenfalls weiter hoch. Die zweite Auffrischungsimpfung haben sich bereits 56,1 Prozent der Menschen ab 60 Jahren in Schleswig-Holstein abgeholt. Die Impfquote ist mit Abstand die höchste in Deutschland.