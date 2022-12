Rote Wangen, kalte Finger – und Glanz in den Augen: Das vierte Adventswochenende beschert den Schleswig-Holsteinern mit viel Sonne und Schnee ein echtes Winterwunderland. Auch wenn es auf den Straßen rund um Kiel bislang ruhig blieb: Zum Wochenstart droht gefährliche Glätte.

Im Volkspark (Werftpark) in Kiel rodelt Milla Wasserberg (3) aus Bönningstedt (Kreis Pinneberg) mit Jutta Stoltenberg (58) und Großvater Thomas Jaeger aus Kiel (62, daneben).

Rodeln & Co.: So genießt Kiel den Winter

Kiel/Laboe. Klirrende Kälte, eine dicke Mütze aus Schnee über Schleswig-Holstein und dazu vielerorts immer wieder blauer Himmel und goldene Sonnenstrahlen: Das vierte Adventswochenende hat dem Norden ein wahres Winterwunderland mit heiterer, vorweihnachtlicher Stimmung beschert. Auf den Straßen rund um die Landeshauptstadt Kiel blieb es weitgehend ruhig. Die Leitstelle Mitte meldete für die Nächte auf Sonnabend und Sonntag keine besonderen Einsätze.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte – besonders zum Wochenstart in Schleswig-Holstein

Heikel könnte hingegen der Wochenstart werden: Wegen steigender Temperaturen und Regen, der auf den gefrorenen Boden trifft, warnen Meteorologen vor gefährlicher Glätte. In der Nacht zum Sonntag fielen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch noch einmal auf bis zu minus neun Grad. Dauerfrost auch am Tag mit Temperaturen um minus zwei Grad im Binnenland, leichte Plusgrade lediglich an den Küsten.

Der Schnee liegt auf den Bäumen im Schrevenpark und leuchtet in der Sonne. Manche Menschen wagen sich aufs Eis des Schreventeichs. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die eisige Kälte schreckte die Schleswig-Holsteiner aber bereits am Sonnabend nicht ab: Mit roten Wangen, klammen Fingern und Füßen, aber Glanz in den Augen besuchten viele Menschen dick eingemummelt den Strand, spazierten an Hafenpromenaden, stapften durch Wälder, schlenderten über Weihnachtsmärkte, joggten durch Parks, rodelten von den verschneiten Hügeln, spielten sogar Eishockey, wie auf dem Russee.

Meteorologen erwarten am Dienstag bis zu plus sieben Grad

Nach vielen Sonnenstunden am Vormittag erwartet der DWD im Verlauf des Sonntags von der Nordsee her allmählich dichtere Bewölkung und steigende Temperaturen. In der Nacht zum Montag soll dann eine Warmfront nach Schleswig-Holstein und Hamburg ziehen und ersten Regen bringen – dann besteht wegen Glatteisbildung auch Unwettergefahr.

Im Laufe der Woche werden mildere Temperaturen erwartet. Am Dienstag soll es teilweise regnerisch werden und die Temperaturen können auf bis zu plus sieben Grad ansteigen, hieß es.

