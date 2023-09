﻿Schleswig-Holstein: Plätze für Freiwilligen-Dienste könnten sich halbieren

Die Bundesregierung will bei den Freiwilligendiensten gravierend kürzen. Dadurch könnte ein Großteil der Plätze für die Bundesfreiwilligen (BFD) und für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in Schleswig-Holstein wegfallen.

Kiel. Am Freitag beginnen Tausende junge Menschen ihren Freiwilligendienst in Schleswig-Holstein. Die meisten wollen ein Jahr lang in der Pflege, in Kitas, Krankenhäusern, Schulen und in der Behindertenhilfe arbeiten. Doch schon im kommenden Jahr könnte die Zahl derjenigen, die für ein Taschengeld wichtige Hilfe leisten, deutlich sinken. Denn der Bund will die Zuschüsse für die pädagogische Begleitung im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im Bundesfreiwilligen-Dienst (BFD) um 24 Prozent (78 Millionen Euro) kürzen. 2025 soll der Etat noch einmal um zwölf Prozent schrumpfen.