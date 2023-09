Der Vorstoß der Bundesumweltministerin zum vereinfachten Abschuss von Wölfen trifft bei Schaf- und Viehhaltern in Schleswig-Holstein auf Zustimmung. Selbst Naturschützer sagen nicht Nein.

Kiel. Berlin will dem Wolf an den Pelz: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat vor, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern und damit Weidetiere wie Schafe besser schützen. Hintergrund ist ein Vorfall in Niedersachsen, bei dem nach einem Wolfsangriff bei Stade 55 Schafe auf der Weide getötet wurden. Auch die strengen EU-Schutzregeln für Wölfe könnten aufgrund neuer Datenerhebungen gelockert werden, hieß es aus Brüssel.