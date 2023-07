Schleswig-Holstein kritisiert Bayerns Klage gegen Finanzausgleich

Kostenfrei bis 15:45 Uhr lesen

Einfelder See

Alle drei Wochen wird das Wasser in den öffentlichen Buchten am Einfelder See in Neumünster untersucht. Gefahndet wird im Wasser nach Durchfallerregern. 2007 gab es zum letzten Mal ein Badeverbot – für fast sechs Wochen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden die 75 Seen auch regelmäßig beprobt.