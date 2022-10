Schleswig-Holstein: Mehr Mittel für Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals?

Rund 1000 Zuschauer in der Kieler Wunderino-Arena. So wenige wie beim Konzert zuvor in der Barclays Arena in Hamburg. Chris de Burgh allein auf der Bühne, mal am E-Piano, mal vorn am Mikro mit der Gitarre vorm Bauch. Der Weltstar meisterte das souverän – und teilte später massiv gegen Putin aus.