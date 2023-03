In der Nacht zum Dienstag wird es stürmisch in Schleswig-Holstein: Auf den Inseln Sylt und Fehmarn muss mit orkanartigen Böen gerechnet werden. Fahrt aufnehmen wird der Sturm aber bereits am Montagabend.

Sturm in Schleswig-Holstein: Orkanartige Böen bis 110 km/h möglich

Kiel/Sylt/Fehmarn. Schleswig-Holstein stehen stürmische Stunden bevor: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist ab Montagabend zunächst an der Nordsee, am Dienstag dann auch an der Ostseeküste mit Sturm zu rechnen. Besonders stark sollen die Böen auf den Inseln Sylt und Fehmarn werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stürmische Böen aus Südwest zwischen 55 und 70 km/h (Bft 7 und Bft 8) erwartet der DWD bereits am Montagabend. Im Laufe der Nacht soll der Wind weiter zunehmen, dann insbesondere an der Nordseeküste und im deutsch-dänischen Grenzbereich.

Orkanartige Böen auf Fehmarn und Sylt möglich

Am Dienstag ist an der Ostseeküste und auf Fehmarn mit Sturmböen oder schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h (Bft 9 und Bft 10) zu rechnen. Auf Sylt und auf Fehmarn besteht zudem die Gefahr orkanartiger Böen bis 110 km/h (Bft 11), aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Nachmittags soll der Wind laut DWD wieder abnehmen. Es ist wechselnd bewölkt, an der Nordsee sind kurze Graupelgewitter und Schneeschauer möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Mittwoch bringt im Norden neben sonnigen Abschnitten einzelne Schnee- und Graupelschauer oder kurze Gewitter mit sich. Der Donnerstag bringt mehr Sonne als Wolken und ist weitgehend niederschlagsfrei. Am Freitag fällt laut Wetterbericht im Norden teils Schnee und teils Regen.