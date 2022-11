﻿SH-Umweltminister Goldschmidt plant Nationalpark Ostsee

In Schleswig-Holstein soll nach Vorbild des Nationalparks Wattenmeer ein Nationalpark Ostsee entstehen. Gegen die Pläne von Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) regt sich erster Widerstand. Fischer halten einen Park für „Blödsinn“. Das sind ihre Gründe.

Umweltminister Tobias Goldschmidt (41, Grüne) will die Ostsee besser schützen.

Kiel. . Die Landesregierung plant ein historisches Öko-Projekt. Anfang Dezember will Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) in der Geltinger Birk erste Gespräche zur Gründung eines Nationalparks Ostsee führen. In dem großen Park (140.000 Hektar) sollen mittelfristig mehr als die Hälfte der Fläche der Natur überlassen werden. Damit sind Konflikte mit Fischerei, Tourismus, Schifffahrt und anderen Nutzern programmiert.

„Mit dem Nationalpark Ostsee wollen wir den Schutz der Ostsee an bestimmten Stellen vertiefen und unseren Beitrag dazu leisten, dass es ihr zukünftig wieder besser geht“, sagte Goldschmidt im KN-Interview. „Sollte das Kabinett im ersten Halbjahr 2024 grünes Licht geben, könnte der Landtag im Laufe des Jahres 2025 über ein Nationalparkgesetz beraten und beschließen.“

Nationalpark Ostsee: Regierung in Schleswig-Holstein verspricht Dialog

Bis dahin will der Minister mit allen Ostsee-Nutzern und Akteuren in den Küstenregionen über die Parkkulisse und über Nutzungsbeschränkungen diskutieren. Ausgangspunkt ist die Idee, mehr als 25 bereits bestehende Schutzgebiete entlang der Küste von der Flensburger Förde bis in die Lübecker Bucht zum Nationalpark zu erklären. Ausgenommen sind große Teile der Eckernförder Bucht, wo die Marine probt, sowie die Kieler Förde als Zufahrt für den Nord-Ostsee-Kanal.

Klar ist aber, dass der Grüne einen echten Nationalpark möchte. Solche Parks sollten laut Bundesnaturschutzgesetz „großräumig“ und „weitgehend unzerschnitten“ sein. Und: „Die Parks haben zum Ziel, in einem überwiegenden Teil des Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten.“

Fischer halten Nationalpark Ostsee für „Blödsinn“

Diese Vorgaben stoßen bereits auf Widerstand. „Ein Nationalpark ist Blödsinn“, schimpft der Vorsitzende des Landesfischereiverbandes, Lorenz Markwardt. Ein Park mit Fangverboten bedrohe die Existenz der noch 70 Kutterbetriebe und 200 Nebenerwerbsfischer mit insgesamt 400 Jobs, ergänzt Verbands-Vize Benjamin Schmöde.

Touristiker wünschen wenige Einschränkungen

Die Tourismusbranche sieht Vor- und Nachteile. „Uns ist bewusst, dass wir uns bei den Planungen für einen Nationalpark Ostsee in einem Spannungsfeld zwischen Restriktionen einerseits und der Entwicklung zu einer nachhaltigen Urlaubsdestination andererseits bewegen“, sagte die Geschäftsführerin des Ostsee-Holstein-Tourismus, Katja Lauritzen. „Unser Wunsch ist es, dass es für den Tourismus so wenige Einschränkungen wie möglich und nur so viele wie nötig gibt, da es um Bereiche von Befahrungsverboten für den Wassersport bis zu Sondernutzungen des Strandes geht.“

BUND fürchtet Mogelpackung

Kritik kommt selbst aus der Öko-Ecke. BUND-Geschäftsführer Ole Eggers fürchtet, dass der Nationalpark als „Stückwerk“ oder wie der stark genutzte Nationalpark Wattenmeer als Mogelpackung ende. „Bei einem Ostsee-Park wäre es wünschenswert, auch einige Kilometer Strand der Natur zu überlassen.“ Zumindest in diesen Abschnitten wären dann Urlauber, Surfer und Kiter tabu.

Goldschmidt weiß, dass der Nationalpark kein Selbstgänger ist, verteidigt seine Pläne aber im Interview.

Von Ulf Christen