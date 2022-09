﻿Schleswig-Holstein rechnet erstmals mit Nachwuchs beim Wolf

„Wohldosiert“: Neuer Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten

In „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller mit Expertinnen und Experten aus der Region über aktuelle gesundheitliche Themen. In Folge 1 erklärt Paartherapeutin Luciana Obermann aus Kiel, wie Liebe in Zeiten von Krisen funktioniert und wer in der Beziehung den Anstoß zu einer Paartherapie gibt.